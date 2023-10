Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate stimmte der Krauchenwieser Gemeinderat gegen den Vorschlag der Flachdachsanierung der Aussegnungshalle auf dem Krauchenwieser Friedhof.

Die bestehende Flachdachabdichtung ist in teilweise mangelhaftem Zustand und an mehreren Stellen bereits undicht, was bereits zu Schäden an den Wänden und der Fassade geführt hat, so Ortsbaumeister Klaus Hipp.

Nur zwei Firmen geben Angebot ab

Für die erforderlichen Sanierungsarbeiten am Flachdach haben trotz mehrerer Nachfragen nur zwei Firmen ihr Angebot abgegeben, wobei das Angebot einer Sigmaringer Firma mit 66.900 Euro das wirtschaftlichste gewesen sei, so Hipp.

Bereits beim ersten Vorschlag der Gemeinde hatte der Gemeinderat jedoch auf eine Sanierungsalternative durch den Aufbau eines neuen Pultdaches gepocht, da sich dieses gegenüber einem Flachdach mit einer deutlich längeren Lebensdauer und einem zu erwartenden niedrigeren Unterhaltungsaufwand auszeichne.

„Dies würde jedoch auch einen Bauantrag erforderlich machen“, so Hipp. „Ich habe die Kosten mit Architekten durchgesprochen und wir würden auf circa 100.000 Euro kommen.“

Räte halten an Pultdach fest

Doch das wollten die Räte so nicht hinnehmen. „Es tut mir leid, aber ich habe wirklich eine starke Abneigung gegen ein Flachdach“, sagte Rat Anton Ruprecht. „Ich kann dem nur zustimmen, ich finde Flachdächer auch überhaupt nicht gut“, sagte Rat Hubert Scheuermann. Die Räte schlugen deshalb mit großer Mehrheit vor, die beiden Alternativen in den Kosten genau miteinander zu vergleichen und eine genaue Kostenschätzung für ein Pultdach zu bekommen.

In der Zwischenzeit müsse nun aber eine provisorische Lösung für die Löcher im Dach gefunden werden, da sich der Schaden sonst ausweite, so Hipp.