Seit dem 3. Januar gibt es in der Gemeinde Krauchenwies keine Ganztagesbetreuung mehr für die Kindergartenkinder des St. Joseph Kindergartens. Die Gemeinde arbeitet aktuell an der Lösung des Problems und sucht dringend nach Personal. Einige Eltern, die bisher auf die Ganztagesbetreuung angewiesen waren, stehen nun allerdings vor größeren Problemen.

Eltern stehen vor einer Herausforderung

Kurz vor Weihnachten kam die Mail der Gemeinde, dass ab Anfang Januar die Ganztagesbetreuung beim Kindergarten St. Joseph in Krauchenwies wegfällt, erzählt ein 32-jähriger betroffener Vater, der lieber anonym bleiben möchte.

Wir sind auf eine verlässliche Betreuung angewiesen und wurden einfach viel zu kurzfristig über das Problem informiert. Ein Vater

Bereits einige Wochen zuvor waren die Öffnungszeiten von 17 auf 15 Uhr reduziert worden. Seit Anfang Januar habe nun nur noch eine Betreuung von 7 bis 13 Uhr gewährleistet werden können.

„Wir stehen dabei vor enormen Problemen, da meine Frau und ich arbeiten und unsere Eltern noch nicht in Rente sind und deswegen auch nicht einspringen können“, so der Vater. Und über die Weihnachtsfeiertage sei es relativ schwierig gewesen, Arbeitgeber zu erreichen.

„Wir sind auf eine verlässliche Betreuung angewiesen und wurden einfach viel zu kurzfristig über das Problem informiert“, sagt der Vater.

Bürgermeister sucht nach Lösungen

Der Krauchenwieser Bürgermeister Manuel Kern bestätigt das Problem: „Da die bisherige Leiterin des Kindergartens gekündigt hat und recht schnell nicht mehr im Dienst war, konnten wir die Eltern leider auch nicht früher informieren“, sagt er.

Die Öffnungszeiten seien zuerst von 17 auf 15 Uhr reduziert worden. „Wir haben alles immer und immer wieder durchgerechnet“, sagt Kern. „Wir haben es dann immerhin hinbekommen, keinen ganzen Tag zu streichen, sondern nur die Stundenanzahl zu reduzieren.“

Rund drei Stellen fehlen

Aktuell fehlen beim Krauchenwieser Kindergarten rund drei Stellen, die der Leitung inbegriffen. „Wir hatten zuerst das Problem, dass wir das Mittagessen aufrechterhalten wollten und es gab dann auch schon einen Plan. Leider sind dann zusätzliche Personalprobleme dazugekommen“, sagt Kern. Vorübergehend seien dann Erzieherinnen anderer Kindergärten, eine Gemeinderätin und auch Kern selbst eingesprungen und hätten Essen ausgegeben.

Kindergarten wird baulich verbessert

„Trotzdem haben wir in dieser Zeit jetzt einige bauliche Verbesserungen am Kindergarten vorgenommen“, sagt Kern, sodass nun die Schallschutzdecke in den Gruppenräumen eingebaut wurden und auch das Büro der Leitung direkt neben den Eingang verlegt worden sei.

„Wir haben ein tolles Team aktuell und suchen weiter nach motiviertem Personal“, sagt er. Entsprechende Stellen seien bereits ausgeschrieben worden. „Wir haben unseren Fokus jetzt darauf gelegt und sobald wieder Personal da ist, wollen wir die Betreuungszeiten auf jeden Fall wieder hochfahren“, sagt Kern. Doch bis es so weit sei, könne er die Situation aktuell leider nicht ändern.