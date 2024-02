Kaum einer, der von Sigmaringen in Richtung Krauchenwieser Ortsmitte fährt, nimmt das große Gebäude zu seiner Rechten am Ortseingang wahr, das seit Jahrzehnten leer steht, aber eine beeindruckende Geschichte hat. Nun hat sich Künstler Josef Alexander Henselmann dem ehemaligen „Wasserschlösschen“ oder auch bekannt als das ehemalige Krauchenwieser Kinderheim angenommen und bereits einen genauen Plan im Kopf, was er mit dem Dreiflügelbau machen möchte.

Käufer liebäugelt schon länger mit dem Schloss

Henselmann hat vor einigen Jahren bereits den Marstall neben dem Krauchenwieser Feuerwehrhaus gekauft und seither aufwendig saniert und wohnlich gestaltet. Dort befindet sich derzeit auch ein Atelier. „Die letzten beiden Jahre habe ich mir das Alte Schloss regelmäßig angeschaut und habe gehofft, dass sich jemand findet, der es wieder schön herrichtet“, sagt er. Allerdings sei niemand gekommen und die Fassade sei wegen der verstopften und defekten Dachrinnen immer weiter abgebröckelt.

Dachrinne direkt nach Kauf erneuert

Kurz vor Weihnachten war es dann so weit: Die Fürstenfamilie von Hohenzollern hat dem Künstler das Gebäude verkauft. „Für mich war das ein großer Vertrauensbeweis. Das Fürstenhaus wusste, dass ich das Gebäude wie bereits den Marstall behutsam und respektvoll renovieren und erhalten werde“, sagt der 60-Jährige. Direkt einen Tag nach dem Kauf habe er sich der kaputten Dachrinne angenommen, um schlimmere Schäden an der Fassade zu verhindern.

Der Kampf gegen Einbrecher und Vandalismus

Aktuell kämpfe Henselmann jedoch mit Vandalismus. Da das Gebäude so lange leer gestanden sei, seien immer wieder „Schatzsucher“ und Neugierige eingebrochen. „Ich habe inzwischen Kameras angebracht und auch Schilder. Jede Art Einbruch und Vandalismus wird zur Anzeige gebracht“, sagt Henselmann.

Er wolle dabei sicher Niemanden ausschließen, sondern das Gebäude schützen. Im Gegenteil er werde immer wieder einen „ Tag der offenen Tür“ veranstalten um die Öffentlichkeit zu informieren. Teilweise habe er auch bereits angefangen, die Fenster neu zu verglasen. „Ich möchte nicht dauernd von vorne anfangen und vor einem so alten Gebäude sollte man einfach etwas Respekt haben“, sagt er schulterzuckend.

Schloss hätte bereits abgerissen werden sollen

Das Schloss hätte 2002 als erstes Schloss in Baden-Württemberg abgerissen werden sollen, geht aus einem Beitrag der Denkmalstiftung Baden-Württemberg hervor. In einer gemeinsamen Rettungsaktion haben die staatliche Denkmalpflege, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Denkmalstiftung Baden-Württemberg das Fürstenhaus dafür gewonnen, zu retten, was noch zu retten war - denn das Gebäude war vom Hausschwamm befallen, einem holzzerstörenden Pilz.

Für den Erhalt wurden Kosten von über 600.000 Euro aufgewendet, wovon der Eigentümer und die beiden Stiftungen jeweils zwischen 90.000 und 100.000 Euro und die staatliche Denkmalpflege beinahe 320.000 Euro aufbrachten. Dabei seien unrettbare Teile des Schlosses abgebrochen worden, heißt es weiter.

Arbeit schreckt den Käufer nicht ab

„Ich weiß, dass es extrem viel Arbeit ist, aber das schreckt mich nicht ab, ich kann es ganz gut einschätzen, weil es beim Marstall damals genau gleich ausgesehen hat“, sagt der Künstler. „Ich bin allen Beteiligten aber mehr als dankbar, dass damals Vorkehrungen getroffen wurden, um das Gebäude einzumotten“, sagt Henselmann.

Das soll nun aus dem Gebäude werden

In den kommenden fünf bis sieben Jahren möchte Henselmann die Kapelle mit ihren rund 60 Sitzplätzen so herrichten, dass wieder kleine Gottesdienste oder Hochzeiten darin gefeiert werden können. Zudem möchte er im Stockwerk darüber die Wohnung in den ehemaligen Räumen der Fürstin Amalie Zepheryne herrichten.

In einem lichtdurchfluteten Raum im Erdgeschoss stellt er sich sein Mal-Atelier vor und unter dem Dach gebe es jede Menge Platz für seine Bildhauerkunst. Auch eine Art Hausmeisterwohnung soll eingebaut werden, damit das Gebäude ständig bewohnt und instand gehalten wird.

In den Gebäudetrakt in Richtung B311 möchte Henselmann sein Büro einbauen, sowie Räumlichkeiten für zum Beispiel ein Yoga-Studio oder eine Physiotherapie schaffen. Platz dafür sei in den vielen Räumen des Schlosses genug.

„Ich kann mir bereits genau vorstellen, wie alles aussehen soll und freue mich schon, es als mein Altersprojekt Schritt für Schritt umzusetzen“, sagt Henselmann. Auch die alte Uhr in der Mitte des Gebäudes möchte er wieder zum Laufen bringen lassen. „Ich habe bereits jetzt eine emotionale Bindung zu dem Gebäude aufgebaut.“

Auch Sophie Scholl ist ein Teil der Geschichte

Die Geschichte des Gebäudes reicht weit zurück: Laut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wurde das Gebäude erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich als Adelssitz erwähnt. Im 15. Jahrhundert habe das Schloss wohl sogar vier Flügel besessen und sei zu einem Renaissanceschloss umgebaut worden. Allerdings wurde es im 30-jährigen Krieg wohl teilweise zerstört, sodass es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer zweigeschossigen, hufeisenförmigen Anlage mit einer Kapelle umgebaut wurde.

1940 wurde das Alte Schloss vom Reichsarbeitsdienst übernommen. Im April 1941 trat die damals 19-jährige Sophie Scholl dort zudem ihren sechsmonatigen Arbeitsdienst an. Nach dem Krieg wurde das Schloss Unterkunft einer Nähschule und heimatloser deutscher Soldaten. Von 1954 bis 1979 diente es als „Malteser Kinderheim“ der Schönstatter Schwestern und schließlich als Flüchtlingsunterkunft. Ab 1981 hatte das Bildungszentrum der Bundesfinanzverwaltung ihre Büros darin, bevor es schließlich jahrzehntelang leer stand.