Rocknacht mit Crossfire in Göggingen

Wer Livemusik liebt und abtanzen will, ist bei dieser Rocknacht richtig: Die Band Crossfire spielt am Samstag, 23. März, 20.30 Uhr, im Lindensaal in Krauchenwies-Göggingen. In der Gruppe, die in den vergangenen Jahren beim Rengetsweiler Open Air für Riesenstimmung sorgte, spielen fast ausschließlich Musiker, die ursprünglich aus dem Meßkircher Teilort Rengetsweiler stammen. Auf dem Programm stehen Klassiker der Rock- und Popmusik von Uriah Heep und Jethro Tull bis zu Metallica und den Toten Hosen. Die Besetzung der Band lautet: Peter Schulte (Gitarre), Birgit Riester (Gesang), Peter Fischer (Leadgitarre), Karl-Heinz Ströhle (Keyboards), Dieter Löffler (Bass) und Manfred Dufner (Schlagzeug). Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.