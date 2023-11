Jede Sekunde zählt: An Bord eines Rettungswagens ist ein in Lebensgefahr schwebender Patient. Der 51-jährige Fahrer ist deshalb am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit Blaulicht und Sirenen bei Krauchenwies auf der L456 unterwegs. Auf Höhe der Knaus-Mühle überholt er ein Auto - und prallt mit seinem Außenspiegel gegen den eines aus der Gegenrichtung herannahenden Sprinters.

Laut Mitteilung der Polizei entsteht dabei an beiden Fahrzeugen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Rettungswagen kann seine Fahrt unverzüglich fortsetzen.