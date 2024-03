Krauchenwies

Polizei ermittelt gegen unbekannten Autofahrer

Krauchenwies / Lesedauer: 1 min

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem am Mittwochnachmittag gegen 15. 15 Uhr ein 69-jähriger im Bereich der Hauptstraße/Bittelschießer Straße in Krauchenwies einer Autofahrerin zunächst dicht aufgefahren ist und diese anschließend trotz Gegenverkehrs am Ortsausgang in Richtung Pfullendorf überholt hat.