Am Donnerstagmittag ist es in Krauchenwies beim Weißen Kreuz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Angaben der Frewiwilligen Feuerwehr Krauchenwies, die im Einsatz war, wollte ein Lastwagen auf der L 286 von Ostrach her kommend links Richtung Hausen abbiegen.

In diesem Moment überholte ein Pick-up den Lastwagen und krachte in den vorderen Radkasten. Dadurch kam der Pickup von der Straße ab und landete in einem Gebüsch. Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Krauchenwies stellte den Brandschutz sicher und fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.