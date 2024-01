Parodie, Bauchreden, Quatsch und jede Menge Musik

Der Kulturzirkel in Hausen am Andelsbach startet mit Tobias Gnacke in das neue Jahr. Am Samstag, 13. Januar, ist der Kabarettist mit seinem Programm „Wer jagt gewinnt“ beim Kulturzirkel im Hirschsaal in Hausen am Andelsbach zu Gast. Der Künstler hat schon bei der Tuttlinger Krähe 2023 begeistert und deshalb dort auch zu Recht den Publikumspreis gewonnen.

Will man Tobias Gnacke in eine Schublade stecken, braucht man eine ganze Kommode. Es ist einfach nicht möglich das Multitalent einzuordnen. So bewegt sich sein Programm zwischen Comedy, Kabarett und klassischer Unterhaltungsshow. Tobias Gnacke parodiert Prominente, fiktive Charaktere, quatscht aus dem Bauch mit Klappmaulpuppen und erzählt mit einem Augenzwinkern aus seinem Leben als Mann und Vater. Dabei wechselt er locker zwischen den unterschiedlichsten Instrumenten. Eine energiegeladene Show, welche die Zeit vergessen lässt und bei der am Ende eines klar ist: „Egal was das Leben bringt, wer jagt gewinnt“!

Beginn der Show ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Karten für die Veranstaltung gibt es zum Vorverkaufspreis unter www.kulturzirkel.de, bei der Bäckerei Birkofer in Hausen am Andelsbach oder dann an der Abendkasse zu kaufen.