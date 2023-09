Neuer Hallenboden für die Tennishalle in Krauchenwies

Der TC Kreenheinstetten hatte jüngst zur feierlichen Eröffnung der Halle mit neuem Hallenboden eingeladen, um rechtzeitig zum Winterrundenstart im Oktober diesen seiner Bestimmung übergeben zu können. Für Guido Amann, Ortsvorsteher von Kreenheinstetten, ist es bei der feierlichen Einweihung des neuen Bodens keine Frage: „Dies ist ein Anlass, der gebührend gefeiert werden muss.“ Und dieser Meinung waren neben Jürgen Hähnel, Vorsitzender des Tennisbezirks Schwarzwald-Bodensee, und den drei Vorsitzenden des Tennisclubs (TC) Kreenheinstetten, Nicole Volk, Manfred Kohl und Klaus Buck, auch zahlreiche Mitglieder, die sich deshalb auf den Weg in das Winterdomizil des TC Kreenheinstetten gemacht hatten.

Nach über 40 Jahren war es an der Zeit, den Teppichbelag der beiden Tennisplätze zu sanieren. Auf dem alten, grünen Boden war seit dem Bau der Halle 1983, also in der Hochzeit des Steffi- und Boris-Booms, eifrig gespielt worden. Nun finden sich in der Halle, die in den vergangenen 40 Jahren mehrfach den Besitzer gewechselt hat, zwei Plätze mit blauem hochwertigem Teppichboden, den die Firma BTS direkt nach der Winterabo-Saison 2022/23 in den ersten beiden Maiwochen eingebaut hat.

Bevor nun am 1. Oktober die neue Winterabo-Saison beginnt, hatte der TC Kreenheinstetten zur Einweihung eingeladen. Der Vorsitzende des Tennisbezirks, Hähnel, wie auch der Kreenheinstetter Ortsvorsteher, Amann, betonten in ihren Reden die Bedeutung einer solchen Sanierung für einen Verein wie den TCK, aber auch für die Vereine der Region. Die Sanierung des Hallenbodens sei ein Meilenstein für den Tennisclub, meinte Amann. Mit dem Boden ziehe neues Leben in die Halle ein, gratulierte Hähnel. Zur Einweihung hatte er als Bezirkspräsent nicht nur Tennisbälle dabei, sondern auch die Urkunde für die Herren-60-Mannschaft zur Hallenmeisterschaft 2022/2023. Seine Idee: Die Urkunde möge in der Tennishalle in Krauchenwies den Grundstock für eine Ehrungswand bilden, die hoffentlich zunehmend gefüllt wird.

Nicole Volk, Manfred Kohl und Klaus Buck nahmen die Glückwünsche stellvertretend für die Mitglieder entgegen und sprachen ihrerseits Lob und Dank aus. Finanziell machbar war die Sanierung schließlich dank des Halleneigentümers Sebastian Beck sowie der Unterstützung des badischen Sportbunds. Mehr als 82.000 Euro wurden so in die Tennishalle Krauchenwies investiert, die nun für zehn Jahre vom TCK verwaltet wird. Ein herzliches Dankeschön richtete Buck zudem an die Familie Pfister, die stets zur Stelle sind und nach der Halle schauen. Auch während der Sanierungsarbeiten seien sie zuverlässig immer parat gestanden.