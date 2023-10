Das Allgäu, der Schwarzwald oder der Bodensee waren gestern. Eine Werbeagentur bricht zu neuen Ufern auf. Sie zieht es ans Meer, um den Teamgedanken zu stärken und gemeinsam die anstehenden Aufgaben anzugehen.

Als Ziel für den Betriebsausflug der Agentur Mediatel mit Sitz in Krauchenwies wählten Inhaber Mathias R. Albert und Agenturleiterin Jennifer Raithel deshalb die Baleareninsel Mallorca. Zu acht fliegt die Crew der Werbeagentur nach Mallorca.

Das ist an den drei Tagen geboten

Das Programm: Nach der Landung am Donnerstag vor einer Woche ankommen und entspannen am Strand. Nach einem Abendessen in einem Eventlokal chartert die Firma am nächsten Tag für die Mitarbeiter eine 62-Fuß-Yacht, auf der sie den Freitag mit Teambuilding, einem Motivationstraining und Zeit zum Baden auf dem offenen Mittelmeer verbringen.

Wir wollten unsere Mitarbeiter begeistern. Mathias Albert

Inhaber Mathias Albert: „Wenn wir als Team gemeinsam mit der Badehose ins Meer springen, lernen wir uns anders kennen. Meine Erwartungen sind mehr als erfüllt.“

Stopp in Palma de Mallorca: Eine Besichtigung der Kathedrale steht unter anderem auf dem Programm. (Foto: Agentur Mediatel )

Nach einem weiteren inhaltlichen Impuls am Samstagmorgen, in dem es um das Thema Home-Office „Ja, aber richtig“, um kreatives Denken und das konstruktive Lösen von Konflikten geht, lernen die Mitarbeiter Palma kennen und fliegen am Samstagabend nach Stuttgart zurück.

„Wir wollten unsere Mitarbeiter begeistern. Ein Erlebnis schaffen, das prägend und bleibend ist“, sagt Inhaber Mathias Albert.

Die Kunden kommen aus der Automobilbranche

Die auf den Bereich Automobilzulieferer und ‐ zubehör spezialisierte Agentur nennt Firmen wie Goodyear oder Holzhauer aus Sigmaringendorf als Kunden. Der Firmensitz Krauchenwies hat verglichen mit größeren Städten einen Standortnachteil, schildert der Geschäftsführer ein Dilemma, das ihn bei der Mitarbeitersuche begleitet. Mit Anreizen wie dem Betriebsausflug oder anderen Sozialleistungen versucht Albert diesen Nachteil wettzumachen.

So werden wir als Arbeitgeber interessant und gleichen Standortnachteile aus. Mathias Albert

So wird das Mittagessen von einer speziellen Firma bezogen, als Tiefkühlkost eingekauft und in einem dafür vorgesehenen Ofen erhitzt. Knapp 70 Prozent der Kosten übernimmt die Agentur, sodass die Mitarbeiter nur einen Eigenanteil in Höhe von zwei Euro pro Mahlzeit bezahlen müssen.

Der Skipper erklärt, worauf es beim Steuern einer Yacht ankommt und welche Regeln zu beachten sind. (Foto: Agentur Medialtel )

Mathias Albert über seine Philosophie: „Wenn ich meine Mitarbeiter gleich bezahle wie andere Agenturen, aber Sozialleistungen wie das Mittagessen obendrauf packe, werden wir als Arbeitgeber interessant und gleichen Standortnachteile aus.“

Grafiker arbeitet aus München zu

Andres Beispiel: Ein Grafiker arbeitet seit seinem Umzug nach München weiter für die Agentur, weil ihm ermöglicht wird, dass er nur alle zwei Wochen für zwei Tage persönlich vor Ort sein muss. Die andere Zeit arbeitet er von zu Hause aus.

Was der Trip kostet

Die Agenturleiterin ist überzeugt vom Erfolg des Betriebsausflugs. „Bereits am zweiten Tag konnte ich eine deutlich engere Bindung innerhalb des Teams erkennen“, sagt sie. Die Führungskräfte sind sicher, dass sich die Investition bezahlt mache.

Pro Mitarbeiter kostete der Mallorca-Trip inklusive Flug, Übernachtung, Essen und Programm zwischen 1600 und 1700 Euro. Am teuersten war mit 3500 Euro der Tagesausflug mit der Yacht, den Albert aber auf jeden Fall wieder buchen würde. Sein Fazit: „Verglichen mit einem gewöhnlichen Betriebsausflug war Mallorca um 50 Prozent teurer, aber um 100 Prozent besser.“