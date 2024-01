In ganz Deutschland sind die Proteste der Landwirte in diesen Tagen spürbar: Zahlreiche Firmen und Bauern gehen auf die Straße oder veranstalten Traktor-Demos, weil die Politik die Steuervergünstigung der Landwirte für den Agrardiesel streichen und eine Kfz-Steuer erheben will. Teilweise wurden diese Maßnahmen inzwischen wieder zurückgenommen. Doch die Proteste dauern weiter an.

Forderungen bringen das Fass zum Überlaufen

Im Großen und Ganzen gehe es aber nicht nur um diese aktuellen Maßnahmen, erklärt der Krauchenwieser Landwirt Thomas Enzenross, sondern um ein komplexes Konstrukt, der letzten Jahre, das den Landwirten das Leben immer schwerer mache.

„Man kann eigentlich sagen, dass diese Maßnahmen aktuell vermutlich den wenigsten Landwirten das Genick brechen werden, aber sie haben das Fass einfach zum Überlaufen gebracht“, sagt Enzenross, der selbst einen Hof mit Schweinehaltung in Haltungsstufe 4 und Ackerbau betreibt. „Wir waren aber froh, dass der Rückhalt und das Verständnis in der Bevölkerung so groß ist“, sagt er.

So trifft die Agrardiesel-Problematik die Landwirte

Enzenross verdeutlicht die Agrardiesel-Problematik wie folgt: In einen Traktor passen rund 250 bis 300 Liter Diesel. Bei einem langen Tag auf dem Feld werde bei circa 12 Stunden ein kompletter Tank benötigt. Wenn von einem Betrieb mit 100 Hektar Fläche ausgegangen wird, der im Kreis Sigmaringen zu den mittleren Betrieben gehöre, seien das im Jahr etwa 10.000 Liter Diesel.

Die Landwirte bezahlen für den Diesel zuerst ganz normal, bekommen aber dann am Ende des Jahres 21 Cent pro Liter wieder zurückerstattet - also knapp 2100 Euro, die wegfallen, sollte die Steuervergünstigung gestrichen werden. „In Österreich wurde die Rückerstattung aktuell auf 31 Cent je Liter erhöht und in anderen EU-Ländern fällt keine Mineralölsteuer für Landwirte an“, sagt Enzenross.

So steht es um die Gewinne in der Landwirtschaft

Der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb in Baden-Württemberg habe im vergangenen Jahr 77.000 Euro Gewinn gemacht und in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich 46.000 Euro. „Nur muss man sehen, dass die meisten landwirtschaftlichen Betriebe Einzelunternehmen sind. Also ist in diesem Gewinn noch kein Lohn für den Betriebsleiter enthalten“, sagt Enzenross.

Nach der Versteuerung bleibe etwa die Hälfte davon übrig. „Davon gehen dann noch Krankenkasse und Altersvorsorge weg und der Rest ist der Lohn, von dem wir ja auch leben können sollten“, sagt er.

Zusätzliche Probleme kommen dazu

Das Problem sei, dass die Landwirte in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Auflagen und Kürzungen bekommen hätten, die den normalen Betrieb immer noch schwieriger machen, so Enzenross.

So hätten die Landwirte im vergangenen Jahre durch die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU zwischen 25 und 30 Prozent weniger Prämien erhalten. „Die Prämien vergünstigen letztendlich die Lebensmittelpreise“, sagt er.

Zudem betreffen die CO₂-Abgaben und die LKW-Maut auch die Landwirte mit gestiegenen Preisen. Es gebe zudem keine Gewinnglättung mehr, bei dem es bisher möglich war, die Verluste aus dem Vorjahr mit aktuellen Gewinnen auszugleichen und damit weniger Steuern zu bezahlen.

„Dazu kommt, dass vier Prozent der Flächen stillgelegt werden mussten“, sagt Enzenross. Bei einem 100-Hektar-Betrieb seien das vier Hektar ohne Kostenausgleich für die Ansaat und Pflege und zudem noch Verlust vom bisherigen Ertrag. „Bei den vier Prozent bezahlen wir also sogar noch drauf“, sagt er.

Bürokratie sorgt für immer mehr Aufwand

Und dies seien nur einige wenige Punkte, die die Landwirte getroffen haben. „Ein weiterer Punkt ist die übermäßige Bürokratie“, sagt Enzenross.

Darunter fallen unter anderem die Stoffstrombilanz, bei der die Stickstoffwerte bei Zukäufen und Abgängen von beispielsweise Futtermittel genau aufgelistet werden müssen, eine Antibiotikadatenbank bei der Tierhaltung sowie ein Erosionskataster, das Vorgaben zur Bewirtschaftung der Felder mache.

Dies habe wiederum zur Folge, dass Flächen nun mit mehr Aufwand und auch mit Einschränkungen in der Fruchtfolge bewirtschaftet werden können.

Landwirte fordern Planungssicherheit

„Ich habe inzwischen vier DinA4-Seiten an Tabellen, auf denen ich nachschauen muss, wann ich welches Feld wie bewirtschaften darf“, sagt Enzenross. Die Landwirte hätten keine 35-Stunden-Woche und würden nicht für mehr Lohn demonstrieren, sondern gegen diese extremen Vorgaben der Politik.

„Mir macht der Beruf nach wie vor Spaß, aber wir brauchen mehr Planungssicherheit von der Politik“, sagt er. „In Krisen kann man sich immer auf die Landwirte verlassen und das fordern wir eben jetzt auch von der Politik.“