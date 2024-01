Krauchenwieser feiern beim Neujahrsempfang den Start in das neue Jahr

Rund 150 der 250 eingeladenen Gäste sind am vergangenen Sonntag in die Ablacher Festhalle gekommen, um mit Bürgermeister Manuel Kern und dessen Verwaltungsteam den Neujahrsempfang zu feiern. Unter dem Motto „Gemeinsam stark - starke Gemeinschaft“ gab es an den Stehtischen genügend Platz für einen Austausch unter den Krauchenwiesern.

Eingeladen wurden vor allem diejenigen, die sich im vergangenen Jahr im besonderen Maße für die Krauchenwieser Gemeinschaft eingesetzt hätten, so Kern. „Sie alle haben gerade jemanden neben sich, der sich letztes Jahr in unserer Gesellschaft verdient gemacht hat“, sagte er. Neben den Ortsschafts- und Gemeinderäten seien dies auch Vereinsmitglieder und Vertreter von Feuerwehr oder Ehrenbürger der Gemeinde sowie der ehemalige Krauchenwieser Bürgermeister Jochen Spieß.

Kern gab sich zuversichtlich, dass die Gemeinde zusammen kommende Investitionen und Herausforderungen in diesem Jahr bewältige. „Es gibt dafür keinen Königsweg, es müssen immer alle Lösungswege betrachtet werden und diese dann sorgfältig geprüft und abgestimmt werden“, so Kern.

Auf Nachfrage, warum Kern keinen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben habe, antwortete er, dass er seine Rede zum einen relativ locker halten und nicht mit Zahlen und Investitionen um sich werfen wollte. Zum anderen werde der geplante Haushalt für dieses Jahr erst in der kommenden Sitzung des Gemeinderats beschlossen und er habe keine Punkte vorweggreifen wollen.

Zwischen den insgesamt drei Redebeiträgen von Bürgermeister Kern sorgte das Musiker-Duo Lorena und Rainer Kempf für die passende musikalische Umrandung mit Gesang und E-Piano, bevor es anschließend verschiedene Häppchen vom Obst- und Gartenbauverein zu essen gab und das Programm in den gemütlicheren Teil überging, in dem die eingeladenen Gäste miteinander ins Gespräch kamen.