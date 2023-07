Nach 24 Jahren im Amt hat sich der Krauchenwieser Bürgermeister Jochen Spieß nicht erneut zur Wahl aufstellen lassen. Seine Amtszeit endet Anfang September. Im Gespräch verrät er, welche Pläne er für die Zukunft hat, was die schwierigsten Aufgaben als Bürgermeister waren und in welchen Ämtern er erhalten bleibt.

Die Frage, die die meisten wohl interessieren dürfte zuerst: Wie geht es denn nun in Zukunft für Sie weiter?

Ich habe bereits ab Januar eine Aufgabe in einem Unternehmen im Kreis der Familie angenommen. Daneben suche ich mir aber noch eine andere berufliche Herausforderung, das steht aktuell noch nicht endgültig fest. Auch setze ich mich noch in zwei neuen Ehrenämtern ein, die mir am Herzen liegen.

Für mich ist es aber jetzt wichtig, dass ich ein Ausstiegsszenario habe. Ich brauche etwas, um geistig aus dem Geschäft herauszukommen. Ich kann keine drei Monate mit Nichtstun am Strand verbringen. Ich habe mich deshalb dazu entschieden von Oktober bis Dezember für drei Monate als Volontär zu arbeiten. Ich werde einen freiwilligen Dienst bei der Dormitio–Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem machen. Dort bekommt man die unterschiedlichsten Arbeiten, also ich darf auf der Baustelle und auch in anderen Bereichen anpacken. Ich werde auf jeden Fall Arbeitshose und Sicherheitsschuhe mitnehmen.

Wie sind Sie darauf gekommen?

Über das Internet und durch ehemalige Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Ich bin dankbar, dass ich das machen darf und meine Frau wird mich auf jeden Fall besuchen kommen. Bedingung, dass ich gehen kann, war aber, dass ich direkt auch ein Rückflugticket buche (lacht).

Bereuen Sie nach 24 Jahren im Amt irgendetwas?

Ich habe mich das selbst auch schon gefragt. Aber nein. Man wird in jeder Entscheidung von ganz bestimmten Situationsbedingungen geprägt, denen man sich nicht entziehen kann. Aber ich habe immer versucht, der Herausforderung ins Auge zu blicken. Man lernt auch mit jedem Mal dazu. Beim Kiesabbau beispielsweise mussten wir feststellen, dass wir eine Klage verloren haben, die der BUND als Kläger vermutlich gewonnen hätte, aber es geht immer weiter.

Sie hatten in ihrer dritten Amtsperiode eine recht schwierige Zeit als viele Themen auf einmal kamen: Windkraft, Schulschließung, Kiesabbau und die Schließung des Feuerwehrstandortes in Ablach. Wie haben Sie das gemeistert?

Man muss sich den Herausforderungen stellen, wo sie eben kommen. Ich habe es nie bereut, dass ich die dritte Amtsperiode gemacht habe. Politik erfordert nach Franz Josef Strauß zu tun worauf es ankommt und nicht immer was ankommt. Politische Themen orientieren sich nach Notwendigkeiten und nicht nach Bequemlichkeiten. Es waren auf jeden Fall weitreichende und zum Teil schwere Entscheidungen, aber ich war dem Gemeinderat dankbar, dass er sich auch schwere Entscheidungen nie leicht gemacht hat.

Was war die schwierigste Aufgabe als Bürgermeister?

Die komplexeste war mit Sicherheit die Gründung der Netze Krauchenwies GmbH & Co. KG aufgrund des umfassenden Vertragswerks. Wir haben uns zwar beraten lassen, aber ich habe es mir immer zur Aufgabe gemacht, in solchen Themen immer in die Tiefe zu gehen und mich nicht völlig auf Berater zu verlassen.

Was war das schönste Erlebnis, das Sie mit Ihrer Amtszeit verbinden?

Was ich immer sehr wertgeschätzt habe, waren Besuche bei älteren Menschen oder Jubilaren. Es waren sehr politikfreie Gespräche und man ist sich auf einer sehr persönlichen Ebene begegnet. Ich habe dabei viel über den Ort und die Geschichte der Gemeinde gelernt.

Welche Projekte hätten Sie gerne noch bis zum Ende begleitet?

Das ist alles gut so, wie es ist. Ich empfinde es nicht als schlimm, etwas nicht fertig bekommen zu haben oder dass ein paar Projekte noch laufen. Ich bin dabei ja nicht die wichtigste Person, das kann jemand anderes genauso fertig machen.

Welche Ämter hinterlassen Sie jetzt und wo bleiben Sie weiter erhalten?

Im Kreistag bleibe ich bis zur nächsten Wahl erhalten. Ich bleibe auch stellvertretender Landrat. Das Amt des Kreisvorsitzendes beim Kreisverband des Gemeindetags habe ich inzwischen an Dagmar Kuster, Bürgermeisterin von Hettingen, übergeben. Sie wird die Bürgermeister im Kreis künftig vertreten.