Auf einer landwirtschaftlichen Wiesenfläche am Ortsrand von Ablach wollte der Ablacher Rolf Strobel auf einer Teilfläche von 19,5 ar eine sogenannte Kurzumtriebsplantage mit Robinien bewirtschaften, die nach einigen Jahren zu Hackschnitzel verarbeitet werden.

Doch dieses Vorhaben lehnen sowohl der Ablacher Ortschaftsrat als auch der Krauchenwieser Gemeinderat ab, da die Kurzumtriebsplantage eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstelle, so die Begründung der Gemeinde.

Antrag geht längere Vorgeschichte voraus

Bereits zu Beginn der Sitzung meldete sich Rolf Strobel bei der Bürgerfragestunde zu Wort und erklärte, dass sich der Ortschaftsrat allen voran Ralph Sander gegen eine Abrundungssatzung und damit gegen die Pläne seiner Kinder zum Bau von Einfamilienhäuser auf dieser Fläche ausgesprochen haben und er nun dort die Plantage bauen wolle, weil er seine Heizung umgestellt habe. Dem Antrag geht bereits eine seit Monaten dauernde Unstimmigkeit zwischen der Antragstellerfamilie und dem Ortschaftsrat voraus.

Geplante Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre

Bei der Besprechung des Tagesordnungspunktes wurde von Ortsbaumeister Klaus Hipp erläutert, dass es bei einer Kurzumtriebsplantage von weniger als 20 ar lediglich um eine „Anzeige“ bei der Gemeinde handle, zu der die Gemeinde eine Stellung abgeben müsse, über die letztendlich jedoch das Landratsamt bestimmen werde.

Bei einer Zulassung müsse die Fläche mindestens alle 20 Jahre abgeerntet werden. In dieser Zeit könne die Robinie eine Höhe von circa 12 bis 15 Metern erreichen. Strobel gab die geplante Nutzungsdauer mit 40 Jahren an, rechtlich könne diese Frist aber auch verlängert werden. „Baurechtlich ist dem Vorhaben nichts entgegenzusetzen“, sagte Hipp in der Sitzung.

Allerdings könnte sich die Gemeinde vorstellen, dass die Anwohner durch den Bau der Plantage beeinträchtigt würden und als ersten Blick von der Straße in Richtung Ablacher Ortsmitte, passe die Plantage auch nicht in das Landschaftsbild, so Hipp.

Landratsamt entscheidet weiteres Vorgehen

Rat Hubert Scheuermann erkundigte sich, ob es nicht möglich wäre, dass der Antragsteller auf einer seiner anderen Flächen diese Plantage errichte und wollte den Antrag stellen, dies überprüfen zu lassen.

Doch nachdem Hipp ihn darauf aufmerksam machte, dass die Gemeinde in den kommenden Tagen die Stellungnahme abgeben müsse und die Zeit zu knapp wäre, zog Scheuermann den Antrag wieder zurück, da er dem Antragsteller keinen Schaden verursachen wollte.

Ich bin Herrn Strobel auch dankbar, für alles, was er für Ablach gemacht hat, aber ich habe einfach bedenken bei dem Projekt an dieser Stelle. Ralph Sander

Rat Ralph Sander verdeutlichte, dass nicht er irgendetwas verhindert hätte, sondern es eine demokratische Entscheidung gewesen sei. „Ich bin Herrn Strobel auch dankbar, für alles, was er für Ablach gemacht hat, aber ich habe einfach bedenken bei dem Projekt an dieser Stelle“, sagte Sander.

Letztendlich werde das Landratsamt über den Bau der Kurzumtriebsplantage entscheiden, erklärte Hipp. Diese Entscheidung könne sich auch über die Empfehlung des Gemeinderats hinwegsetzen.