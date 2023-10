Auf dem Heuboden in Bittelschieß findet am Samstag, 28. Oktober, die Kirbedanz statt. Die fünf Musikanten aus München von der Geigerei Schreiner beflügeln ab 19 Uhr das Publikum. Nach bester Manier wird gezupft, gestrichen und gequetscht, bis auch den Letzten das Tanzfieber packt. Karten kosten an der Abendkasse 17 Euro.