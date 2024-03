Freie Wähler für Wahlbezirk 2 nominieren Kandidaten

Drei Kandidaten wollen am 9. Juni im Wahlkreis 2 für die Freien Wähler Sigmaringen in den Kreistag. Für die Kreistagswahl stehen im Wahlkreis 2 (Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies, Sigmaringendorf) Horst Arndt, Richard Hartl und Marco Potas auf der Kandidatenliste der Freien Wähler Kreisverband Sigmaringen. Die Freien Wähler sind in Baden-Württemberg die älteste und größte Bürgerinitiative die seit mehr als 60 Jahren besteht und in Gemeinden und Landkreisen Gesamtverantwortung übernimmt. Bild von links: Horst Arndt, Marco Potas und Richard Hartl.