Eltern beschweren sich über Baumängel im Kindergarten

Herausschauende Nägel, ein undichtes Dach und Stolperfallen ‐ Der St. Josef Kindergarten in Krauchenwies ist in die Jahre gekommen. Gründe, warum sich die Elterbeiräte des Kindergarten zusammengeschlossen haben und Bürgermeister Manuel Kern zu einem persönlichen Gespräch vor Ort eingeladen haben, um ihm die aktuellen Missstände des Gebäudes zu zeigen.

Dach ist undicht

„Beim Büro, das sich unter dem Dach befindet, regnet es beispielsweise rein“, sagt eine Elternbeirätin, die namentlich nicht in der Zeitung erscheinen möchte. Zudem befinde sich das Gebäude allgemein in keinem guten baulichen Zustand. „Im Keller gibt es nasse Bereiche und auch in den Gruppenräumen gibt es einige Risse an den Wänden“, so die Elternbeirätin.

Für Kinder ist das einfach nicht sonderlich optimal. Die Elternbeirätin

Auch im Außenbereich gebe es einige Stolperfallen und in einer Gerätehütte aus Holz würden sogar Nägel aus den Wänden schauen. Ein kleiner Raum, in dem sonst die Sprachförderung stattgefunden habe, sei zwischenzeitlich komplett gesperrt, da die aktuelle Leiterin Sorge habe, dass der Boden nachgeben könnte.

Die Sprachförderung müsse deshalb immer im Gruppenraum bei regulärem Betrieb gemacht werden. Zudem gebe es keinen Raum zum Schlafen, wie es ihn sonst in anderen Einrichtungen gebe. „Für Kinder ist das einfach nicht sonderlich optimal“, sagt sie. „Uns stellt sich jetzt einfach die Frage, wie es weitergehen soll, weil bereits die vergangenen Jahre nichts investiert wurde.“

Bürgermeister schaut sich die Situation an

Kern bestätigt, dass es bereits einen Termin zur Besichtigung mit den Mitarbeitern und Elternbeiräten in dem Kindergarten gab. „Aktuell verbringe ich viel Zeit mit den Kindertageseinrichtungen“, sagt Kern. Er habe sich die Situation vor Ort angeschaut und sei nun daran, zusammen mit der Leiterin des Kinderhauses einen Plan auszuarbeiten, welche Punkte zuerst behandelt werden müssten, so Kern.

„Natürlich haben wir Dinge, wie das undichte Dach sofort in Angriff genommen und es direkt von einer Fachfirma beseitigen lassen“, sagt er. Auch die Holzhütte im Außenbereich wurde nun vom Bauhof abgebaut, um eine Gefahr für die Kinder zu vermeiden.

Gemeinsam soll ein Weg gefunden werden

Kern wolle den Kindergarten in einem größeren Zusammenhang angehen, um sich generell anzuschauen, was benötigt wird. „Ich setze mich mit der Leitung zusammen, um herauszufinden, was Notwendigkeit ist und was zusätzliche Wünsche der Belegschaft sind und um dann zusammen ein gesundes Mittelmaß zu finden“, so Kern.

Weitere Gespräche folgen

Die Initiative der Eltern und das Interesse an diesen Themen finde er gut. „Natürlich wurden einige Dinge zu Recht aufgezeigt, die nun angegangen werden sollen“, so der Bürgermeister. Auch wolle er, dass sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen in den Räumlichkeiten wieder wohlfühlen können.

„Es ist definitiv ein wichtiges Thema, dem ich mich gleich an meinem dritten Tag im Amt angenommen habe. Es gibt noch keine genaue Lösung zu diesen Themen, aber der erste Schritt ist gemacht und es folgen auch weitere Gespräche“, sagt er.