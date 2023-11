Die sogenannte Todeskreuzung, an der sich die Landstraßen von Krauchenwies Richtung Ostrach und von Mengen Richtung Pfullendorf treffen, hat in dieser Woche für Verwirrung gesorgt.

Nachdem die Polizei mitteilte, dass in den vergangenen zwölf Jahren dort nicht ein Unfall passiert ist, blieb offen, warum die Kreuzung umgangssprachlich so genannt wird. Matthias Boden, Mitarbeiter im Rettungsdienst klärt nun über die Hintergründe auf ‐ und die haben nichts mit mysteriösen Vorgängen zu tun, sondern der Infrastruktur.

Dieses Hilfsmittel verhindert Unfälle

So gebe es die Fahrbahnteiler auf der Landesstraße von Mengen in Richtung Pfullendorf erst seit etwa 15 Jahren. Vorher sei die Kreuzung eher schwer als solche erkennbar gewesen.

Dabei kam es recht häufig zu schweren Zusammenstößen. Matthias Boden

Obwohl schon damals Stoppschilder an der Kreuzung standen, seien immer wieder Fahrzeuge auf die Kreuzung gerollt, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. „Dabei kam es recht häufig zu schweren Zusammenstößen, die aufgrund der hohen Geschwindigkeiten oft mit Todesfällen einhergingen“, so Boden. Daher stamme der Name Todeskreuzung.

An dieser Stelle war es auch heikel

Die Gefahren hätten seit Einbau der Fahrbahnteiler deutlich abgenommen, weshalb sich die ungewöhnliche Bezeichnung seither nicht mehr erklären lasse.

Aber es ist laut Boden nicht die einzig gefährliche Stelle im Kreis: Auch die Kreuzung am Hochgesträß oberhalb von Sigmaringen sei vor Änderung der Straßenführung ein solcher Gefahrenpunkt gewesen, wenn auch nicht ganz so gefährlich wie die Todeskreuzung von Krauchenwies.