CDU Krauchenwies stellt sich für Kommunalwahl auf

Die CDU Krauchenwies hat kürzlich im Gasthof Krone in Krauchenwies ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 nominiert. „Der Gemeindeverband freut sich, ein starkes, vielseitiges und breit aufgestelltes Team ins Rennen schicken zu dürfen, das einen guten Mehrwert für die Gemeinde Krauchenwies bieten wird“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU.

Zu den Nominierten gehören für Krauchenwies: 1. Thomas Enzenross; 2. Frank Friedrich; 3. Felix Klawitter; 4. Klaus Nipp; 5. Andreas Ostermaier. Für Ablach: 6. Ralph Sander; 7. Klaus Fischer. Für Bittelschieß: 8. Hubert Scheuermann. Für Göggingen: 9. Linus Bergmann; 10. Martin Binder; 11. Dirk Hartmann. Für Hausen: 12. Michael Bohner; 13. Patrick Szilagyi.