Auffahrunfall führt zu einer Verletzten

Eine leicht verletzte Frau ist das Resultat eines Unfalls am Mittwochvormittag, wie die Polizei mitteilte. Die 53-jährige Skoda-Fahrerin hielt an einem Zebrastreifen in der Hauptstraße. Eine 39-jährige VW-Fahrerin erkannte den stehenden Skoda zu spät und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die 53-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel gering aus.