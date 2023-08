Um über die Zukunft der Apotheken im ländlichen Raum zu sprechen, ist Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden–Württemberg, am Donnerstagabend in die Hohenzollern Apotheke nach Krauchenwies gekommen. Einig sind sich an diesem Abend alle Beteiligten: die Politik muss etwas dafür tun, dass es die Apotheken vor Ort weiterhin geben kann.

Zukunft der Apotheken ist gefährdet

Die Zukunft der Apotheken ist vor allem durch den zunehmenden Online–Versandhandel gefährdet, erklärt Simon Forster, der die Hohenzollern Apotheke in Krauchenwies und die Laizer Apotheke führt. Dem können auch die anwesenden Kollegen Claudius Goetz von der Goetz’schen Apotheke in Ostrach, Tatjana Buck von der Vital–Apotheke in Bad Saulgau und Theresa Köberle von der Marien–Apotheke in Ertingen zustimmen.

Wir brauchen einen Pharma–Dialog auf jeder Ebene. Manne Lucha

„Wir müssen die Kunden beraten und Fragen zur Person stellen, das wird sogar von der Kammer geprüft“, sagt Forster. Im Versandhandel sei es genau umgekehrt, dort könne ohne Beratung bestellt werden. Dies sei auch der Grund, warum der Verkauf der rezeptfreien Medikamente in Apotheken stetig abnehme, stimmte Lucha den Apothekern zu.

Minister schlägt Lösungsansatz vor

„Ich bin bei diesem Thema auf Ihrer Seite“, versichert Lucha. „Die Politik muss entscheiden und Ihr Beratungshonorar muss dabei berücksichtigt und neu verhandelt werden“, sagt er. Aktuell bleibe nämlich, laut Forster, kaum etwas vom Beratungshonorar übrig, wenn die jeweilige Apotheke keine guten Konditionen mit dem Großhandel vereinbart habe.

Fachkräftemangel ist großes Thema

Aber auch den Mindestlohn und den Fachkräftemangel sprechen die Apotheker bei dieser Gelegenheit an. „Wir balgen uns mit einem der größten Pharma–Konzerne in der Region um die Mitarbeiter und haben aber niemals die Möglichkeiten eine so gute Bezahlung anzubieten“, sagt Claudius Goetz. Dem stimmt auch Forster zu.

Ich habe nichts gegen die E–Rezepte. Simon Forster

„Ich habe Angst, wenn es die nächsten Tariferhöhungen gibt. Ich würde meinen Mitarbeitern gerne mehr bezahlen, aber wenn es sich gerade so rentiert, habe ich keine Möglichkeit dazu“, sagt er. Auch wisse er, wie es ist, zehn bis 20 Prozent des Umsatzes zu verlieren. „Ich hatte in Laiz die vierte Baustelle hinter mir. Und ich konnte davon noch leben, weil es auch gute Jahre gab, aber inzwischen kommen wir auf dem Zahnfleisch daher“, sagt er.

Apothekensterben auf dem Land besonders schlimm

Und dabei mache es gerade auf dem Land einen extrem großen Unterschied für die Bevölkerung, wenn eine Apotheke schließe. „Die Kunden müssen dann sofort einige Kilometer weiter in die nächste Ortschaft fahren. Das ist vor allem für die ältere Bevölkerung schlimm“, sagt Forster.

Einführung der E–Rezepte

Das umstrittene Thema der E–Rezepte, die ab Januar 2024 eingeführt werden sollen, sehen die Apotheker hingegen recht entspannt. „Ich habe nichts gegen die E–Rezepte, das macht für uns die Automatisierung sogar noch einfacher“, sagt Forster. Aber auch hier müsse es eine klare Regelung für den Online–Versandhandel geben.

„Wir brauchen einen Pharma–Dialog auf jeder Ebene“, sagt Lucha zustimmend. Zudem sei es nötig einfache und klare Regularien auszuarbeiten, damit auf die Apotheker auch weniger Dokumentationspflichten und Bürokratie zukomme. Auch sei es notwendig Rahmenbedingungen zum Versandhandel abzustecken, bei dem die Arbeit der Apotheken berücksichtigt würde.