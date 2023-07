Anythings rocken das Krauchenwieser Strandbad

Die Anythings spielen am Freitag, 4. August, ab 20.30 Uhr ihr alljährliches Konzert im Krauchenwieser Strandbad. In den seit über 20 Jahren stattfindenden Auftritten hat sich die „Krauchenwieser Küste“, wie es in einer Ankündigung heißt, als tolle Location herausgestellt. Die Band, die ihre Anfänge in den frühen 60er–Jahren hat, gehört laut Mitteilung zu den ältesten Beat-/Rockbands Oberschwabens. Ihr Repertoire besteht aus einer Mischung aus der Musik der 60er– und 70er–Jahre, aber auch aus Liedern der nachfolgenden Rockepochen.