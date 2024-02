Auf der B311 bei Krauchenwies ist es am Donnerstag zu zwei Unfällen gekommen. Bei beiden waren Lastwagen beteiligt.

Gegen 12.45 Uhr kippte auf Höhe der Abzweigung in Richtung Sigmaringen der Anhänger eines Lastwagens um. Der Fahrer war aus Richtung Rulfingen kommend unterwegs, also der Anhänger in der Serpetine umkippte. Ein sich auf dem Anhänger befindlicher Container landete abseits der Straße im Gebüsch.

Rund eine Stunde später kam es laut Polizei an derselben Stelle zu einem weiteren Unfall, als ein Lastwagen die Unfallstelle umfahren wollte und beim Einscheren auf seine Fahrbahnseite einen VW Polo touchierte.

Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme für mehrere Studen nur einseitig befahrbar. Der gesamte Sachschaden kann noch nicht final beziffert werden.