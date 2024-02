19-Jähriger parkt Auto falsch - wenig später muss er ins Krankenhaus

Ein falsch geparktes Auto hat am Donnerstagmorgen ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgelöst. Wie die Polizei meldet, hat ein nicht mehr fahrtüchtiger 19-Jähriger sein Fahrzeug in der Meßkircher Straße so abgestellt, dass er andere behindert hat.

Darauf angesprochen, ist der Mann auf einen Parkplatz gefahren. Dort fand eine zwischenzeitlich verständigte Streife fand den 19-Jährigen schlafend im Auto, aus dem Cannabisgeruch drang.

Drogen gefunden

Bei einer Durchsuchung des 19-Jährigen und seines Fahrzeugs hat die Polizei eine kleine Tüte Marihuana sowie eine kleine Menge Ecstasy, Kokain und Medikamente. In seiner Wohnung hat die Polizei mithilfe eines Spürhundes weitere Substanzen gefunden. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.