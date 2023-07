Die Kooperation zwischen dem TC Sigmaringen und der Geschwister–Scholl–Schule in Sigmaringen begann nach den Sommerferien 2022. In dieser Zusammenarbeit hatten interessierte Kinder der Klassen 1 bis 4 die Möglichkeit, ein Schuljahr lang in einer Tennis–AG in das Tennisspielen beim TC Sigmaringen zu schnuppern.

Die Tennis–AG wurde vom TC Sigmaringen unter der Leitung von Karen Peek–Gebauer mit Unterstützung der Jugendsprecher Paul Blatt und Benjamin Haass durchgeführt.

Von der Geschwister–Scholl–Schule nahmen durchschnittlich acht Mädchen und neun Jungen am Training teil. Um die Tennis AG optimal zu gestalten, wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt, wodurch die Kinder der 1. und 2. Klasse sowie der 3. und 4. Klasse in Gruppen trainierten.

Am Freitag, den 14. Juli fand als Abschluss ein kleines Turnier auf der Anlage des TC Sigmaringen statt.

Michaela Deeth, stellvertretende Schulleiterin der Geschwister–Scholl–Schule, sowie die Präsidentin des TC Sigmaringen, Ulla Geyer, und Norbert Schwenold, Vertreter seiner Frau und Jugendwartin Astrid Schwenold, waren am Abschlussturnier anwesend und ließen sich das Event nicht entgehen.

Neben den bekannten Gesichtern Karen, Paul und Benny unterstützten ebenfalls eine Mutter, Philip Orlik sowie Jenny Kleck an diesem Tag und trugen zum Erfolg des Turniers bei.

Bei dieser Abschluss–Olympiade spielten die Kinder gegeneinander Punkte und erhielten zum Abschluss eine Urkunde, auf welcher der belegte Platz verkündet wurde. Diese Urkunde soll sie immer an die schöne Zeit in der Tennis–AG erinnern.

Auch Kinder, die nicht am Abschlussturnier teilnehmen konnten, waren anwesend und erhielten eine Urkunde.

Zum Abschluss gab es Brezeln und Apfelschorle, sowohl den Kindern als auch den Eltern hat es sehr gut gefallen und alle empfanden das Turnier als einen gelungenen Abschluss eines schönen Jahrs. Nach den Ferien startet die Kooperation Schule–Verein zwischen dem TC Sigmaringen und der Geschwister–Scholl–Schule in eine neue Runde, hinzukommt eine Kooperation mit der Realschule der Liebfrauenschule der Klasse 5 und 6.