Konzertreise nach Italien

Die Musiker und Musikerinnen des Musikvereins Fulgenstadt machten sich vom 18. bis 21. Januar mit dem Bus (und zum Teil mit dem Flugzeug) auf den Weg nach Italien, um ihre befreundete Musikkapelle aus Forano zu besuchen. Die italienischen Musikanten waren im letzten Jahr einige Tage über das Bächtlefest in Fulgenstadt, um die neue Heimat ihres Musikers Omar Chechele kennen zu lernen und das „Kinderfest“ musikalisch mitzugestalten. Jetzt folgten die Fulgenstadter der Einladung der „Banda Musicale Communale di Forano“ und Maestro Andrea di Mario, um dort die Feierlichkeiten rund um den heiligen Sebastian musikalisch zu umrahmen.

Die Tagwache mit rund 75 Musikanten wurde begleitet von einer großen Schar an Zuschauern und bot den Fulgenstadtern einen ungewohnten sowie imposanten Anblick, der das frühe Aufstehen entschädigte. Auch die Prozession vor und nach der Messe sowie das gemeinsame Kirchenkonzert am Nachmittag bleiben den Musikern sowie Zuhörern aus Fulgenstadt und Forano sicherlich lange in Erinnerung. Es war ein besonderes Erlebnis, für ein paar Tage ein Teil der unverfälschten Kultur und Traditionen der Einwohner Foranos gewesen zu sein.

Das kulturelle Programm kam natürlich nicht zu kurz. Bei frühlingshaften Temperaturen wurde die italienische Hauptstadt Rom besichtigt und ihre geschichtsträchtigen Höhepunkte zu Fuß erkundet. Auf dem Heimweg machten die Musiker dann noch einen kleinen Zwischenstopp in Orvieto. Durch die herzliche Gastfreundschaft ihrer Freunde aus Forano haben sich die Fulgenstadter rundum wohl gefühlt und es wurden sowohl die vereinsinternen als auch vereinsübergreifenden freundschaftlichen Bande gestärkt. Dies war sicher nicht der letzte Besuch in Forano.