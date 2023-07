Konzert der Integrationsband mit der Stadtmusik Bad Saulgau

Gemeinsam Musizieren und den Schillergarten genießen — ein besonderes Konzert. Die Ankündigung war vielversprechend, der Wettergott hatte leider den Termin nicht auf dem Schirm und ließ es pünktlich eine Stunde vor Beginn regnen und stürmen. Für das Publikum zum Picknicken im Freien nicht gerade einladend, die Stadtmusik sagte ihr Konzert — auch zum Schutz der Instrumente — ab. Das Gemeinschaftsprojekt mit Matthias Lyding und seiner Integrationsband, in der Menschen mit Behinderung aber mit umso größerer Freude musizieren, zusammen mit einigen Musikern der Stadtmusik auftreten, konnte im Schutz einer Holzhütte stattfinden. Nicht jeder Ton war ein Volltreffer und nicht jeder Rhythmus wurde von allen gleich interpretiert — schon die Freude in den Proben und schließlich der Auftritt waren für alle Beteiligten Höhepunkte schlechthin. Zum Mitsingen des Publikums animierten die Ohrwürmer „Oh Susanna“, „My Bonnie Is over The Ocean“ und „Country Roads“. Die Musiker mit Behinderung an den Keyboards, am Schlagzeug, bei Stabspielen, Tambourin und Trommel wuchsen über sich hinaus, die Bläser aus der Stadtmusik hatten großen Spaß an der gelungenen Aufführung.

