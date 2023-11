Kontrabass ergänzt Musikleben am Hohenzollern-Gymnasium

Musik spielt am Hohenzollern-Gymnasium in Sigmaringen eine herausragende Rolle. Dies mag am Musik-Profil liegen, das die Schule als eines von wenigen Gymnasien in Baden-Württemberg anbietet. Mehr als die Hälfte der Schüler/innen und Schüler sind musikalisch aktiv, einige auch im Schulorchester. Dank der großzügigen Unterstützung durch den Förderverein des HZG konnte nun ein Kontrabass für das Schulorchester angeschafft werden. Das Instrument stammt vom Gymnasium Ebingen in Albstadt, an welchem es seit längerem nicht mehr eingesetzt wurde. Nach einer kleinen Reparatur hat der Kontrabass den Weg nach Sigmaringen gefunden, wo er zukünftig das Tonfundament im Schulorchester bilden wird. Gespielt wird er zunächst von Lehrerin Stefanie Doldinger, die im Orchester vom Cello auf den Kontrabass umsteigt. Es ist aber geplant, dass zukünftig Schüler/innen auf dem Instrument spielen. Der sehr aktive Förderverein fördert vielfältige Schulprojekte, unterstützt einzelne Schüler/innen und bietet eine Plattform für den Kontakt zu ehemaligen Schüler/innen. Die Schulgemeinschaft freut sich, den Kontrabass beim Adventskonzert erstmals zu hören.

