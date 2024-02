Kompetenzen stärken - Kinder fördern

Die allgemeinen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sind nicht zuletzt auf Grund der aktuellen PISA - Studie wieder in aller Munde und werden, nicht nur auf politischer Ebene, heiß diskutiert. Der Walter Knoll Schulverbund geht diesbezüglich einen eigenen Weg und das schon länger. Angeregt durch VERA 8, einer Vergleichsarbeit, die Rückmeldung über den Lernstand der Klassen in den Jahrgangsstufen bezüglich der nationalen Bildungsstandards gibt, wurden eigene Förderprogramme am Schulverbund aufgelegt. Diese hatten und haben das Ziel, die Schülerkompetenzen auszubauen und zu festigen. Die Ergebnisse sind sichtbar - im Vergleich der allgemeinbildenden Schulen liegt der Schulverbund sowohl im Werkrealschul- als auch im Realschulbereich immer über dem Landesdurchschnitt.

Besonders gute Ergebnisse konnten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise im Bereich der Kommunikation im Fach Englisch, aber erfreulicherweise auch im Bereich Lesen vorweisen. Ein Grund hierfür ist mit Sicherheit das „Lesetraining“, welches für die Klassenstufen 5 bis 7 zusätzlich am WKSV angeboten wird. Das Lesen ist eine Grundkompetenz, deren Beherrschung nicht nur in der Schule hilfreich ist, sondern junge Menschen auch beim Start in ein erfolgreiches Berufsleben unterstützt. Oft wird die Bedeutung des Lesens heutzutage leider unterschätzt, doch es dient nicht nur dem Spracherwerb, sondern ist auch für das Verständnis von Zusammenhängen in allen Lebensbereichen notwendig.

Zusätzlich zu den von Deutschlehrerin Angelika Petermann angebotenen Lesestunden für alle Schülerinnen und Schüler, kann der Schulverbund seit diesem Schuljahr weitere Einheiten für Kinder mit einem höheren Bedarf anbieten. Dafür konnte mit Frau Ursula Keil eine kompetente Deutschfachkraft gewonnen werden, die gezielt und einfühlsam Kindern, denen das Lesen noch schwerfällt oder die mitunter einfach nur zu schüchtern sind, in Kleingruppen beim Lesetraining hilfreich zur Seite steht. So können alle von diesem Angebot profitieren. Weitere Unterstützung finden die Schülerinnen und Schüler des WKSV auch in den Bereichen Rechtschreibung/ Grammatik und Mathematik.