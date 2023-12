Kolpingsfamilie Sigmaringen feiert den Kolpinggedenktag

In einem feierlichen Gottesdienst hat die Kolpingsfamilie Sigmaringen an den Todestag ihres Verbandsgründers Adolph Kolping gedacht. Zahlreiche Mitglieder und zahlreiche Gläubige nahmen an der Messe mit Präses Ekkehard Baumgartner in der Fideliskirche teil und gestalteten diese auch mit. Die Kolpingsfahne und eine Büste von Adolph Kolping im Altarraum erinnerten an den Gesellenvater.

Zum Thema „In der Krise ÜBERLEBEN“ interviewte Ekkehard Baumgartner die Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung Sigmaringen, Brigitte Hepp. Wie gehen wir mit Krisen um? lautete die zentrale Fragestellung. Wir würden die Krisen als so schwierig empfinden, weil sie unsere Grundängste berührten. In ihrem Gespräch arbeiteten sie weiter drei entscheidende Eckpfeiler heraus: die Grundbedürfnisse, die Gemeinschaft und die Bildung. Die Grundbedürfnisse wie Wärme, Essen und Sicherheit müssten befriedigt werden. Die Menschen bräuchten zudem Gemeinschaft und Solidarität, um auch selbst Solidarität geben zu können. Wer helfe sei auch in der Lage, seine Ohnmacht zu überwinden. Außerdem erweitere die Bildung den Horizont.

Genau diese Ideen hatte auch Adolph Kolping vor knapp 200 Jahren und entwickelte als Sozialreformer mit dem Gesellenverein neue Formen des Zusammenlebens und Lernens und widmete sein Leben den Menschen am Rande der Gesellschaft.

Der Kolpingchor trug mit vier Liedbeiträgen unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Schnitzer zur musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes mit bei. Anschließend lud Vorsitzender Martin Bösch zum Mittagessen in das Gemeindehaus ein.

Dort durfte er zahlreiche Mitglieder, von denen einige nicht anwesend sein konnten, für langjährige Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie ehren. Für 65-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Konrad Huthmacher, Walter Korn-Amann und Wolfgang Weishaupt. Mitglied seit 50 Jahren sind: Michael Bantle, Anton Halmer. Seit 40 Jahren gehören der Kolpingsfamilie an: Klaus-Dieter Korn-Amann, Peter Brodmann, Armin Fessler, Gerlinde Hayn, Kurt Reichle, Ines Ringlage, Cordula Schalk-Ismann. Darüber hinaus hatte der Kolpingchor die Einladung des Altenwerks Göggingen gerne angenommen, die Messfeier mit Pfarrer Simon Dreher am Nikolaustag anlässlich des Patroziniums in der St. Nikolaus Kirche in Göggingen mitzugestalten und unterhielt auch noch beim Adventsnachmittag im Pfarrsaal.