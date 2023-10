Kolpingchor Sigmaringen singt in der Kirche in Baitenhausen

Der Kolpingchor der Kolpingsfamilie Sigmaringen hat die Bezirksandacht des Bezirksverbandes Linzgau in der Wallfahrtskirche Baitenhausen musikalisch mitgestaltet.

In 500 Metern Höhe thront oberhalb des Dorfkerns des Meersburger Ortsteils die schmucke Kirche Maria zum Berge Karmel, von wo aus das Salemer Tal bis hin zum Heiligenberger Schloss und der Gehrenberg zu sehen sind. Pfarrer Schneider ging auf das Rosenkranzfest, „ein Fest der allerseligsten Jungfrau Maria vom Rosenkranz“, ein, das die katholische Kirche am 7. Oktober, gerade am Tag der Andacht, feiert.

Passend dazu trug der Chor die beiden Marienlieder „Einen Ort weiß ich auf Erden“ (Schwarze Madonna) und „Die Schönste von allen“ unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Schnitzer vor. Außerdem sang der Männerchor das Lied „Schenke uns deinen Frieden“ und aus der Deutschen Messe das Lied „Mein Heiland Herr und Meister“. Gemeinsam mit den Linzgauer Freunden wurde zum Schluss das Kolpinggrablied angestimmt.

Pfarrer Schneider stellte nach der Andacht den Anwesenden die Kirche vor, die um 1700 in Kreuzform erbaut wurde und vier Altäre hat. Sehenswert sind die Deckengemälde mit Landschaftsdarstellungen. Das Skapulierfest, das an die Skapulierbruderschaft des Karmeliterordens erinnert, die sich in früheren Zeiten der Baitenhausener Kirche annahm, wird als Kirchenpatrozinium gefeiert. Eine besondere Kapelle, an einem besonderen Ort. Der Abschluss bildete die Einkehr im Gasthaus „Grüner Berg“, direkt neben der barocken Wallfahrtskirche gelegen.