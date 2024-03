KNAX-Kino-Event wieder proppenvoll beim Disney-Film Wish

Im Frühjahr hatte die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch wieder zum beliebten KNAX-Kinder-Kino an 3 Orten und Terminen in der Region eingeladen. Trotz strahlendem Frühlingswetter fanden alle drei Vorführtermine wieder riesigen Anklang. Insgesamt verbrachten 250 Kids vom KNAX-Club sowie deren mitgebrachte Freund/Innen in Meßkirch, Pfullendorf und Stetten a.k.M am 01.und 02.03.2024 91 Minuten lang mit spannender Unterhaltung. Der Disney-Film Wish ist ein phantasievolles Märchen, in das zeitgemäße Themen und Botschaften einfließen, aber den kleinen Zuschauern war wieder ein Happy End garantiert. Für das richtige Kino-Ambiente wurde gratis auch ein Tütchen Popcorn und ein Saft-Getränk gereicht. Zum Ende hin standen die Kids gerne noch zum Jubel-Abschlussfoto bereit. „Ich freue mich schon riesig aufs nächste Mal KNAX-Kinderkino, da will ich unbedingt wieder hin!“, so eines der begeisterten Kinder zum beliebten Kino-Event, das von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch zweimal pro Jahr für die KNAX-Kinder angeboten wird.

