Klingendes Schmeiental

Kurz vor Beginn der Ferienzeit hatte die Musikkapelle Oberschmeien zu einer kleinen Auszeit vom Alltag eingeladen. Die Sommerserenade mit einigen speziellen musikalischen Einlagen war sehr gut besucht und hat das Publikum immer wieder zum Mitklatschen animiert.

Die bange Frage, ob das Wetter halten würde, konnte letztendlich mit ja beantwortet werden, obwohl sich der ein oder andere Regentropfen ins Schmeiental verirrt hatte.

Mit Marschmusik, böhmischen Klängen, Oldies und Solostücken hatte Dirigentin Steffi Hoch für diesen Abend ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas dabei war. Los ging es mit dem Marsch „Signal to start“ und der Polka „Pro Miladu“. Mit dem Solostück „Gloria“ konnten anschließend etliche Register ihr Können aufzeigen. Für ganz viel Stimmung sorgte „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern, bei der die Kapelle im Wechselspiel mit einer kleinen Originalbesetzung und Gesang den Titel ganz neu interpretierte. Die Polka „Unsere schöne Zeit“, gespendet von Harald Spec, rundete den ersten Teil ab.

In der kurzen Pause nahm die achtjährige Saskia all ihren Mut zusammen und zeigte bei zwei Liedvorträgen auf der Blockflöte ihr Können und die Jugendleiterinnen stellten die Ausbildung bei der Kapelle vor. Über Interesse zur Ausbildung an einem Musikinstrument als auch an der Flöte würde sich die Kapelle sehr freuen.

Anschließend ging es Schlag auf Schlag weiter: Angefangen mit dem Solostück „Grandfather’s Clock“, bei dem Lisa Arnold und Manuel Reichle den Takt angaben, über „Hello Mary Lou“ ging es musikalisch in Richtung Slowenien mit etlichen Klassikern von Slavko Avsenik und seinen Oberkrainern. Spätestens als sich die Musiker/innen unter das Publikum mischten und Harald Spec auf dem Akkordeon immer wieder aufforderten mit „Hey! Harald! Spiel uns eins!“ war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Mit „Tornero“ und „Hey Jude“ von den Beatles wollte die Musikkapelle die Serenade eigentlich beenden — doch ohne Zugaben ging das nicht.