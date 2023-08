Klettern mit der Feuerwehr

Neben dem klassischen Feuerwehrprogramm bot die Feuerwehr Mengen beim Kindersommer auch wieder zwei Termine mit Klettern an. Mit der Drehleiter und der Ausrüstung verlegte man zum Aussichtsturm. Dort konnten die Kinder zum Einen mit der Drehleiter in die Höhe fahren, andererseits durften sie selbst, gesichert am Seil, den Aussichtsturm hochklettern. Nachdem die Kinder erfolgreich den Turm erklettert hatten, wurden sie am Seil wieder abgelassen. Zuletzt gab es noch eine Seilbahn mit der die Kinder vom Turm aus in die Tiefe zum dortigen Sportplatz der Realschule fahren durften. 24 Kinder waren bei beiden Veranstaltungen vollauf begeistert. Foto: Feuerwehr Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.