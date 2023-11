Klausurtagung des Gemeindeteams Sigmaringendorf

Mit Zukunftsthemen befasste sich das Gemeindeteam von Sigmaringendorf während seiner Klausurtagung im Kloster Untermarchtal. Neben geistlicher Erbauung befassten sich die Mitglieder mit Formen der Zusammenarbeit und Vernetzung in der Pfarrgemeinde, sowie mit den laufenden und auch vielfältigen Aufgaben, die aus der Neustrukturierung der Seelsorgeeinheiten ab 01.01.2026 auf die Gemeindeteams zukommen. Vor diesem Hintergrund hat sich das Team um Gemeindereferentin R. Schmucker auf seiner Klausur selbst den Leitgedanken gegeben: „Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der „Ich bin da“, 2. Mose 3.14. Danach schickte er ihn los, dem Volk Gottes seine Botschaft weiter zu geben. „Gott ist treu“, wir nehmen diese Zusage einfach mit für uns, in unser Bangen und Hoffen in unsere Pfarrgemeinde. In einer Einstimmung mit einem Song von Sissel Kyrkjebø, „Slow down and hear God“ in der Hauskapelle und einem gemeinsamen Gebet starteten wir in den Tag. In einer 1. Arbeitseinheit mit dem Titel „ICH…und unser Team“, blickten wir auf unsere Motivation, Teamstruktur und auf unsere Zusammenarbeit. Bei einer Team-Inspiration mit biblischen Karten und Charakterköpfen kamen auch sehr persönliche Aussagen zum Vorschein. Nach einer Kaffeepause nahmen wir den Leitgedanken auf. Wir fragten uns, wo brennt bei mir persönlich das Feuer des Glaubens? Welche Glaubensformen brauche ich oder wir? Bei einem kleinen Spaziergang ums Kloster war Zeit, in kleinen Gruppen sich aus zu tauschen. In der 3. Arbeitseinheit beleuchteten wir: „Wo erfahren Menschen in unserer Pfarrei in Zukunft diese Zusage Gottes, „Ich bin da“?. Ein kleiner Bilderrückblick auf Gottesdienste, Aktionen des vergangenen Jahres mit vertrauten Ritualen, aber auch mit neuen Formen wie Pizza & Kirche, Mutmachergottesdienst, Wallfahren oder Godi an besonderen Orten, wurden beleuchtet. Nach regem Austausch war man sich einig: ,Wir sind auf einem guten Weg und behalten diese Formate bei, sind aber auch offen für Neues“. Es gilt für uns als „hörende“ Kirche die richtigen Schritte einzuleiten und auf diesen Wegen mutig voranzugehen. Wolfgang Metzger dankte Regina Schmucker für die pastorale Begleitung während des Jahres, aber auch für die Vorbereitung dieses harmonischen Zusammenseins. Ein gemütlicher Ausklang in der „Heimatküche Bechingen“ beschloss diesen segensreichen Tag. „

