Klassentreffen nach 40 Jahren

Die Absolventen der Kaufmännischen Wirtschaftsschule Sigmaringen trafen sich am 21. Oktober nach 40 Jahren zum ersten Mal zu einem Klassentreffen. Zur großen Freude aller war auch der ehemalige Klassenlehrer, Herr Ewald Scherer, mit dabei.

Der Treffpunkt war vor der ehemaligen Schule (heutige Bertha-Benz-Schule). Es war sehr aufregend, sich nach so langer Zeit wieder zu sehen. Im damaligen Klassenzimmer fand ein Sektempfang statt, und es wurden angeregt Erinnerungen und Anekdoten ausgetauscht. Oft hörte man: „Wissed ihr no?“ Beeindruckend war, wie die Schulzeit dadurch wieder präsent wurde.

Ja, es waren damals die goldenen 80er Jahre! Auf dem Stundenplan standen BWL- und Buchführungsunterricht, ebenso Schreiben Lernen auf der elektronischen Schreibmaschine. Im EDV-Unterricht lernte man das Programmieren mit BASIC, die Englischkenntnisse wurden im Sprachlabor verfeinert und es gab sogar noch Samstagsunterricht.

Die Kaufmännischen Wirtschaftsschule war eine sehr solide Grundlage für den weiteren Lebensweg. Obwohl sich die Welt doch seither stark verändert hat, kann noch auf das Wissen und die Werte, die damals vermittelt wurden, zurückgegriffen werden.

Anschließend ging es ins „Brauwerk“ am Karlsplatz in Sigmaringen zum gemeinsamen Essen und gemütlichen Beisammensein. Alte Bilder aus der vergangenen Zeit wurden ausgetauscht. Den schönen und harmonischen Tag haben die ehemaligen Klassenkameraden in der Bar „Wilhelms“ ausklingen lassen. Mit dem festen Versprechen, mit dem nächsten Treffen nicht mehr so lange zu warten, trennte man sich schließlich zu später Stunde.