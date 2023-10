Kirchenchorleiterin Rebecca Sugg herzlich verabschiedet

Beim Patroziniumsgottesdienst in der Kirche St. Meinrad Laucherthal, der vom Dorfer Kirchenchor musikalisch gestaltet wurde, unter anderem mit der Kantate „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebstian Bach, wurde die Chorleiterin Rebecca Sugg herzlichst verabschiedet. Dies war ihr letzter Auftritt mit dem Chor, da sie beruflich stark gefordert ist und sich daher entschlossen hat, die Leitung des Chors abzugeben.

In einer sehr persönlich gehaltenen Ansprache blickte Vorstand Hubert Rommel auf die Zeit und auf ihr Wirken zurück. Rebecca Sugg hat den Chor im Januar 2020 übernommen. Der erste Auftritt war im März 2020, ebenfalls in der Meinradskirche. Dann kam Corona und bestimmte bis zum Frühjahr 2022, wie Chorgesang noch möglich war. Rebecca Sugg betreute und begleitete die gefundenen Lösungen: Duos oder Quartette von Kantoren/Kantorinnen und Scholas mit acht bis elf Personen mit genügend Abstand. Die ersten Proben fanden dann in der Kirche statt. Ab März 2022 war dann wieder normaler Chorbetrieb möglich und Hubert Rommel erinnerte an viele intensive Proben und erfolgreiche Auftritte. Er bedankte sich bei Rebecca Sugg ganz herzlich für ihr Engagement: „Für das, was Du tust, wie Du bist und was Du für uns getan hast.“ Gemeindereferentin Regina Schmucker überbrachte den Dank des Pastoralteams für die vielen Gottesdienste, die Rebecca Sugg mit dem Chor gestaltet hat und für ihre Projekte, um andere für das Chorsingen zu begeistern. Man merke, dass das Singen ihr Steckenpferd ist, so ist sie auch bei den Musicalfreunden Mengen aktiv und singt dort Partien für Altstimme. Daran orientierte sich auch das Geschenk, das Kirchengemeinde und Kirchenchor übergaben: Einen Blumenstrauß und einen Musical-Gutschein im Apollo-Theater Stuttgart.

Rebecca Sugg bedankte sich herzlich für die Geschenke und die guten Worte, mit denen man ihre Arbeit gewürdigt hat. Das Singen mit dem Kirchenchor habe ihr immer viel Freude bereitet. Sie wünschte dem Chor eine gute und harmonische Zukunft. Die Verantwortlichen des Chors und der SSE sind sehr froh, dass die Zukunft des Chors schon gesichert ist. Denn mit Ferdinand Ehni konnte ein kompetenter Nachfolger gefunden werden. Er übernimmt zusätzlich zu seinem Kantorenamt in der Evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen die Leitung des Kirchenchors. Gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie reibungslos Ökumene an der Basis funktionieren kann.