Kirchenchor ehrt treue Sängerinnen

Am Samstag, 7. Juli, versammelte sich der Kirchenchor Hundersingen–Beuren im Gemeindehaus St. Verena zur jährlichen Hauptversammlung. Zuvor fand um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder des Chores unter der Leitung von Herrn Pfarrer Brummwinkel statt.

Es wurden alle verstorbenen Mitglieder ab dem Jahr 1981 von Anton Stützle namentlich erwähnt und Steffi Werz zündete für sie jeweils eine Kerze an. Anschließend sang der Kirchenchor für die Verstorbenen und die Kirchenbesucher einige Kirchenlieder. Gegen 19 Uhr konnte Anton Stützle seine erste Versammlung als gewählter Vorsitzender im Beisein des Präses Herr Pfarrer Brummwinkel, eröffnen.

Nach der Begrüßung der Gäste, bedankte sich Anton Stützle beim Chor für den guten Zusammenhalt und für die vielen, immer wieder engagiert gemeisterten Einsätze im vergangenem Vereinsjahr. Weiter dankte er der Chorleiterin Stefanie Werz für deren Engagement und ihren erfrischenden und motivierenden Chorproben. Im anschließenden Bericht der Chorleiterin betonte diese ebenfalls den guten Zusammenhalt im Chor und auch die gut besuchten Proben.

Die Schriftführerin Beate Buck ließ das zurückliegende Vereinsjahr Revue passieren und konnte so der Versammlung das ein oder andere Ereignis wieder in Erinnerung rufen, wie zum Beispiel die gemeinsamen Feste, die Kircheneinsätze und die mit dem Musikverein Hundersingen–Beuren gestaltete Maiandacht. Sabine Eisele konnte in ihrem Bericht auf einen positiven Kassenstand hinweisen, wonach der Entlastung der Vorstandschaft, nichts entgegenstand.

Da dieses Jahr keine Neuwahlen anstanden, wurden daran anschließend die Ehrungen verdienter Sängerinnen vorgenommen. Die Ehrungen nahm mit Dankesworten, einer Urkunde und einem Präsent, Herr Pfarrer Brummwinkel vor. Für 40 Jahre Chorgesang wurden Sabine Eisele und Ingrid Bischofberger, für 30 Jahre Erika Schneider, für zehn Jahre Iris Hinderhofer und Beate Buck, geehrt.

Bei Wünschen und Anträgen wurde die Bitte nach einem Ausflug vorgebracht. Die Notenwartin Luzia Reck würdigte nun Elisabeth Gandlau, Steffi Werz und Simone Burth für die meisten Chorprobenbesuche mit einem Blumenstrauß und einigen lieben Worten. Damit konnte die Versammlung zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, denn für das leibliche Wohl der Anwesenden war auch reichlich gesorgt.