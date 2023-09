Kindergarten St. Josef besucht Flugplatz Bad Saulgau

An einem warmen Sommertag durften die Vorschüler des katholischen Kindergartens St. Josef aus Bad Saulgau den Flugplatz in Bad Saulgau besuchen. Zusammen mit ihren Erzieherinnen konnten sie die Welt der Fliegerei genauer kennenlernen. Einige Mitglieder der Fliegergruppe Saulgau bereiteten vorab Stationen vor, die die Kinder in Kleingruppen durchliefen. An den Stationen konnten sie nicht nur das Schulungs– und Kunstflug–Segelflugzeug aus direkter Nähe anschauen und sogar im Cockpit platznehmen, sondern durften auch das größte Flugzeug des Flugplatzes bestaunen, welches Platz für 18 Fallschirmspringer bietet. Nachdem alle einmal herein– und wieder herausgeklettert waren, durfte jedes Kind auf dem Rollfeld sein eigenes Flugzeug mit Straßenmalkreide malen. Bei der letzten Station gab es die Möglichkeit, auf den Tower zu steigen und den ganzen Flugplatz von oben zu erleben. Mit den Flugzeugen zu Funken und die 450 Meter lange Landebahn aus der Vogelperspektive zu sehen, begeisterte die Kinder sehr. Zum Abschluss bekam jedes Kind noch eine Überraschung mit auf den Weg. Ein kleines Holzflugzeug zum selber Bauen ließ die Kinderaugen leuchten.

