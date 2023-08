Kinder spielen Jagdverhalten von Fledermäusen nach

Jedes Jahr findet am letzten Augustwochenende die Nacht der Fledermäuse statt — so auch dieses Jahr. Am 26. August traf sich gegen 19 Uhr eine Gruppe aus Kindern und Erwachsenen in Scheer, um gemeinsam zur Donau unterhalb der Burg Bartelstein zu laufen. Dort erhielten sie zu Beginn viele interessante Informationen über Fledermäuse in Form eines PowerPoint–Vortrages.

Armin Lenk vom NABU Mengen–Scheer–Hohentengen–Ostrach erklärte sehr kindgerecht, wie Fledermäuse aussehen, wie unterschiedlich die Kopfformen sind und wie sie jagen. So erfuhr man, dass die kleinste Fledermaus der Welt, die Schweinsnasenfledermaus, nur drei Zentimeter groß ist, also nur minimal größer als eine Erdhummel–Königin. Fledermäuse jagen mit Ultraschall, dabei senden kleine Fledermäuse Signale in höheren Ultraschallfrequenzen aus als größere Fledermäuse.

Da Menschen diese Geräusche nicht wahrnehmen können, gibt es spezielle Geräte, um Fledermäuse zu belauschen. Bei der Jagd nach Insekten sind knatternde Geräusche zu hören, die in immer kürzeren Abständen auftauchen, je mehr sich die Fledermaus einem Insekt nähert. Nimmt man diese Geräusche auf und verlangsamt sie, hören sie sich wie Vogelzwitschern an.

Nach der Theorie konnten die Kinder das Jagdverhalten der Fledermäuse selbst in zwei Spielen ausprobieren. Sie hatten einen riesigen Spaß bei dem Versuch das Insekt in Form eines Froschgummibärchens mit dem Mund zu fangen. Der Versuch missglückte und sie erfuhren, dass die Fledermaus ihre Flügel zu einer Art Fangkorb formt, mit dem sie die Insekten fängt.

In einem zweiten Spiel bekam ein Kind, welches die Fledermaus spielte, die Augen verbunden und musste mittels Piep–Geräuschen versuchen die Insekten zu fangen, also die anderen Kinder, welche als Antwort ebenfalls Piep–Geräusche von sich gaben. So verstanden sie die Jagd mittels Echoortung auf eine sehr lustige anschauliche Weise.

Nachdem es nun schon dunkel war, konnten mehrere Zwergfledermäuse und Wasserfledermäuse gesehen und mittels Fledermausdetektoren auch gehört werden. Für alle Beteiligten war dies ein toller Abend.

Mehr Informationen zur Nabu–Gruppe gibt es unter nabu–msho.de