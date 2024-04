Kinder erhalten einen Einblick in die bunte Medienwelt

Im Rahmen eines zweitägigen Medienseminars des Kinder- und Jugendbüros/Haus Nazareth, das am 22./23. März im Jugendwohnheim der Willi-Burth-Schule stattfand, sammelten neun Kinder erste Erfahrungen im Bereich Trickfilm sowie in der Podcast-Produktion. Das Medienseminar wurde von Sandra Hoffmann, Leon Bentele und Fermude Nur Duman, Mitarbeiterinnen des Haus Nazareths, durchgeführt.

Zu Beginn des Seminars erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbereitete Mappen mit verschiedenen Infos zur Medienarbeit, so zum Beispiel eine Anleitung für den Dreh eines Trickfilms mit der App „Stop Motion Pro“. Die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer kannten sich bereits durch ihre Mitarbeit beim Schülerzeitungsprojekt „Tintenklecks“, das seit 2014 an der Berta Hummel-Schule von der Schulsozialarbeit angeboten wird. Die aktuelle Redaktion sowie ein ehemaliger Redakteur produzierten im Verlauf des Seminars verschiedene Trickfilme, während eine ehemalige Redakteurin sich ausführlich dem von ihr gewählten Thema Podcast widmete.

In der Produktionsphase ihrer Trickfilme stellten die jungen Filmemacher ihr kreatives Potenzial und ihren Ideenreichtum unter Beweis. Um genügend Energie für die aufwändigen Produktionen zu haben, sorgte die Seminarleitung für eine ausreichende Verpflegung inklusive Nervennahrung. Am ersten Abend gab es für die Seminargruppe einen gemütlichen Filmabend mit Popcorn und Knabberzeug.

Der zweite Seminartag widmete sich schwerpunktmäßig der Produktion verschiedener Trickfilme. Für diese hatten die Kinder im Vorfeld das benötigte Material selbst hergestellt. Es entstanden abwechslungsreiche Trickfilme, die etwa das fußballerische Können selbst gebastelter Fußballprofis zeigten oder auch das von drei Mädchen gewählte Thema „Hunde und Katzen“ in den Fokus rückten.

In der Abschlussrunde gab es viele positive Rückmeldungen zum Seminar. Und am Ende wurde noch ein selbst produzierter Podcast abgespielt, in welchem die teilnehmenden Kinder das „Lieblingsgeräusch“ der Seminarleitung zum Besten gaben.