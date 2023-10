Kfd Sigmaringendorf- Laucherthal kam zusammen

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr lud die kfd zur Mitgliederversammlung am 14. Oktober ein, nachdem es bereits am 29. April diesen Jahres eine außerordentliche Mitgliederversammlung gab. Die Sprecherin des Teams Sabine Klein-Habdank eröffnete die Versammlung und begrüßte alle Gäste. Frau Regina Schmucker, Vertreterin des Pastoralteams, begrüßte die Versammlung mit einem Geistlichen Impuls und bedankte sich im Namen der Seelsorgeeinheit für die vielen Früchte und Gaben, die das ganze Jahr durch die kfd das Gemeindeleben bereichern. Im Anschluss wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht.

Danach referierte Sabine Klein-Habdank über die verschiedenen Herausforderungen, die das Team im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte. Zuerst die Werbung aller Mitglieder in den Bundesverband, dann die Erhöhung des Bundesverbandsmitgliedbeitrags von 20 auf 30 Euro ab 2024, die für großen Aufruhr gesorgt hatte und die außerordentliche Mitgliederversammlung notwendig machte. All dies hat den Mitgliederstand leider deutlich reduziert. Konnte die Mitgliederversammlung 2022 noch 132 Mitglieder verzeichnen, werden es in 2024, Stand heute, nur noch 61 Mitglieder sein. Erfreulicherweise konnte aber auch ein neues Mitglied gewonnen werden, Aennelie Heinzle, die sich sogar bereit erklärte, im Team aktiv mitzuarbeiten.

Danach berichtete Frau Klein-Habdank über die verschiedenen Veranstaltungen des vergangenen Jahres und bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Weise für deren Gelingen beigetragen haben. Kassenverwalterin Michaela Auckenthaler-Ott informierte über die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres. Bürgermeister Philip Schwaiger leitete im Anschluss, nach einem Grußwort an die Versammlung, die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte.

Nun standen Neuwahlen an. Leider schied das Teammitglied Angelica Schaal aus persönlichen Gründen vorzeitig aus. Das neue Mitglied Annelie Heinzle wurde einstimmig für vier Jahre gewählt, ebenso die Sprecherin Sabine Klein-Habdank und auch die Geistliche Leitung Cordula Zwick wurde ebenfalls einstimmig für weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt. 14 Damen wurden geehrt für eine Mitgliedschaft von 30, 35, 40, 45, 50 und 55 Jahren. Mit einem Geistlichen Impuls durch Cordula Zwick und einem gemeinsamen Gebet endete die Versammlung in geselliger Runde.