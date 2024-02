Gammertinger CDU diskutiert Windkraftpläne

(sz) - Die CDU-Fraktion im Gammertinger Gemeinderat hat am 22. Februar zur öffentlichen Fraktionssitzung mit anschließendem Bürgerdialog in der Gaststätte Löwen in Kettenacker eingeladen. Der Fraktionsvorsitzende Gerhard Jaudas begrüßte 25 interessierte Bürgerinnen und Bürger. Das Ziel der Veranstaltung war laut CDU, der Bürgerrunde fundierte Einblicke in lokale Prioritäten und Entscheidungsprozesse zu bieten. Die angekündigte Beratung der Fraktion orientierte sich an der vorliegenden Tagesordnung für die 64. Sitzung des Gemeinderates, die am Dienstag im historischen Schloss-Saal des Rathauses stattfindet.

Am 9. Juni wird unter anderem der Gemeinderat neu gewählt. Der Fraktionsvorsitzende stellte die seiner Meinung nach drei besten Gründe für eine Kandidatur für das Amt des Gemeinderats vor. An erster Stelle betonte Jaudas den gesellschaftlichen Beitrag. An zweiter Stelle sprach er die Möglichkeit an, berufliche Qualifikationen einzubringen. Zuletzt thematisierte er die gesellschaftliche Teilhabe: Als Gemeinderat dient man als Sprachrohr von Bürgern und als Bindeglied zur Verwaltung.

Der Diskussionsteil der Veranstaltung wurde von den Windkraftplänen des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO) dominiert. Jaudas kündigte an, dass seine Fraktion die Verwaltungsspitze vor der Sitzung des Gemeinderates zur Positionsbestimmung auffordern möchte. Er kündigte die Fraktionsinitiative an, Mittel für juristischen Beistand im Prozess der Stellungnahme hinsichtlich der offengelegten Suchräume zu beantragen.

Konkret soll die Verwaltung einen Rechtsbeistand beauftragen, um die Rechtmäßigkeit der für Windenergie vorgesehenen Suchräume zu prüfen und weiter bei der Erstellung der in Kürze fälligen Stellungnahme gegenüber dem Regionalverband mitzuwirken. Der Fokus soll auf der Frage liegen, ob bei der Auswahl der Gebiete in den Plänen des RVBO die örtlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt wurden.

Hier möchte die Gammertinger CDU-Fraktion denselben Weg gehen wie der Gemeinderat von Ostrach. Dieser hatte einstimmig beschlossen, einen Anwalt zur Prüfung der Vorrangflächen für Windkraft zu beauftragen. Die dortigen Bedenken, dass lokale Gegebenheiten im Teilregionalplan Energie nicht ausreichend berücksichtigt wurden, decken sich thematisch mit jenen in Gammertingen.

Für die Stadt Gammertingen sei dies auch insofern von überragender Bedeutung, da keine andere Kommune neben Ostrach in solchem Ausmaß direkt mit potenziellen Flächen für Windenergieanlagen im Landkreis konfrontiert wird. Aus der Zuhörerschaft wurde ein Interessenkonflikt der Verwaltungsspitze thematisiert. So sei es offensichtlich, dass die Kernstadt überdurchschnittlich von circa 70.000 Euro Steuereinnahmen pro Windkraftanlage profitieren werde, und die Lasten ausschließlich von den Teilorten auf der Albhochfläche getragen werden.