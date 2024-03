Kempo Karate Sigmaringen nimmt an SV-Lehrgang teil

Am 24. März hat der Verein „Kempo Karate Sigmaringen e.V.“ am Selbstverteidigungs-Workshop in dem Karate Dojo Gammertingen teilgenommen. Zusammen mit Sportlern aus unterschiedlichsten Stilrichtungen durften die sieben Karatekas ihr Wissen auffrischen und erweitern. Insgesamt waren fast 50 Teilnehmer anwesend.

Der Lehrgang begann mit lockeren Partnerübungen um Körper und Kreislauf auf Betriebstemperatur zu bringen. Nach der kurzen jedoch intensiven Erwärmung kamen bereits die ersten Schwinger und Fauststöße ins Programm. Hierbei wurde der Schwerpunkt auf das Abwehren der Angriffe, den Schutz des Körpers und die Positionswechsel während des Kampfes gelegt. Nach der Verteidigung folgten die Konterangriffe, die in verschiedenen Ausführungen mit der flachen Hand, der Faust oder auch mit einem Tritt geübt wurden. Auf Pratzen durfte dies alles mit einem Partner getestet werden.

Nach einer kleinen erholsamen Mittagspause wurde die Anzahl der Angreifer erhöht. So sollen die Teilnehmer auf den „Rundumblick“ geschult werden. Die Verteidiger mussten sich nun gegen zwei Gegner verteidigen. Zudem kamen neben den Stößen und Schlägen noch Umklammerungen und diverse Griffe an die Kleidung ins Spiel. Hierbei durften die Teilnehmer auch erste Würfe ausprobieren. Am Ende wurde der Puls in einer Sechsergruppe nochmals in die Höhe getrieben. Alles erlernte wurde auf kurzer Strecke gegen mehrere Angreifer eingesetzt.

Von diesem Workshop nimmt der Verein wieder sehr viel mit. Es ist jedes Mal eine Freude, in Gammertingen zu Gast zu sein. Ein großes Dankeschön und ein noch größeres Lob geht an das Karate Dojo und die Trainer. „Wir freuen uns schon darauf im Herbst wieder bei euch zu sein.“