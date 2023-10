Katzenmusik Gammertingen on Tour

Bereits am 14. Oktober hat sich die Katzenmusik Gammertingen in aller Frühe bei Butzi’s eingefunden, um mit dem Bus zur Hayinger Brücke zu fahren. Von dort ging es auf Schusters Rappen weiter zur Wimsener Höhle. Dort angekommen wurde zuerst einmal kräftig gevespert, um für die Bootsfahrt ins Innere der Höhle gut gewappnet zu sein. Da der Wettergott immer mal wieder seine Freudentränen vergoss, wurde kurzerhand der Aufenthalt an der Höhle etwas verlängert, sodass alle noch ins Museum konnten.

Weiter ging es danach nach Zwiefalten zur Brauerei, wo es eine ausgedehnte Führung durch die Brauerei gab. Anschließend gab es noch ein gutes Vesper bei bestem Zwiefalter Bier in der Brauereigaststätte. Doch jeder noch so schöne Tag hat eine Ende, sodass es gegen 18.30 Uhr hieß Abschied zu nehmen und es mit dem Bus zurück nach Gammertingen ging.