Karin Heinzler vom SV Wolfartsweiler holt Doppel–Gold

Am Sonntag, 27. August, fand in Herdwangen der Baden–Schwaben–Cup im Sommerbiathlon statt. Vom Schützenverein Wolfartsweiler gingen vier Sommerbiathleten an den Start. Am Vormittag waren die Einzelrennen über eine Gesamtlaufstrecke von 3,5 Kilometern. Jeder Starter hatte drei Laufrunden zu rennen mit je einer Schießeinlage liegend und stehend. Pro nicht getroffene Scheibe musste eine Strafrunde von 70 Metern absolviert werden.

In der Herrenklasse I erreichte Jan Witt den sechsten Platz. Gerd Miller erreichte aufgrund seiner aktuell super Laufform und einem guten Schießen Platz zwei in der Herrenklasse II. Jennifer Schneider wurde bei den Damen I Vierte. Karin Heinzler absolvierte ein fast perfektes Rennen und gewann den ersten Platz in der Damenklasse I.

Am Nachmittag gingen die vier Sommerbiathleten vom Schützenverein Wolfartsweiler bei den Staffeln an den Start. Die Mannschaft aus Wolfartsweiler mit Karin Heinzler, Jennifer Schneider und Gerd Miller überzeugte im Rennen von Anfang an. Karin Heinzler legte gut vor, Jennifer Schneider überzeugte nicht nur auf der Laufrunde, sondern auch im Schießstand und Gerd Miller machte den Sieg perfekt. Jan Witt startete in einer Mixed Staffel und schaffte es auf Platz vier.

Die Sommerbiathlonsaison 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Vom 8. bis 10. September finden noch für Gerd Miller, Jannik Arnold und Karin Heinzler die deutschen Meisterschaften Sommerbiathlon im Harz statt.