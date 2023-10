Vor etwa einem halben Jahr hat mit Tante M in Jungnau der erste Dorfladen im Kreis ohne Kassenpersonal eröffnet. Inzwischen steht fest: Der Laden läuft, hat sich sogar zum Treffpunkt in der Ortsmitte entwickelt. Jetzt entstehen daneben ein Hofladen und ein Café, die als Einheit ab Ende November öffnen sollen. „Das war immer mein Wunsch“, sagt Georg Saum, der Tante M in Jungnau als Franchisenehmer betreibt und dem die Gebäude gehören.

Eröffnung Ende November

Derzeit befinden sich die Arbeiten in den Endzügen, allerdings lässt sich schon viel erkennen: Die Wände sind mit Holz verkleidet, die Theke steht schon und auch die Toiletten hat Saum bereits einbauen lassen.

Die Toiletten sind schon fast fertig. Hier zeigt sich, wie die fertigen Räume einmal aussehen sollen. (Foto: Mareike Keiper )

Das Besondere an der Gestaltung ist die Mischung aus frischem Putz und daraus hervorblitzenden Ziegelwänden. Bis Ende November soll alles fertig sein, dann will Saum, Landschaftsgärtner mit eigenem Unternehmen in Frickingen, Café und Hofladen als Einheit vier Tage pro Woche öffnen. Wann genau, entscheidet sich noch.

Die Unterschiede zwischen Tante M und Hofladen

Doch was unterscheidet Tante M vom Hofladen? Saum plant, in Letzterem regionale Produkte zu vertreiben, darunter Obst oder Spirituosen. Denn durch die Nähe seiner Landschaftsgärtnerei zum Bodensee habe er dort diverse Kontakte zu Händlern, Landwirten und Obstbauern bis nach Österreich, die ihre Produkte in seinem Hofladen anbieten können. Darüber hinaus sollen sonntags kleine Vorstellungen stattfinden, unter anderem rund ums Backen.

Dass zuerst Tante M entstanden ist und Saum schließlich Café und Hofladen nachzieht, obwohl er beides lange vorher geplant hatte, hängt mit der Organisation zusammen. Die ortseigene sogenannte Dorfladenfindungskommission habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, eine Einkaufsmöglichkeit in Jungnau zu schaffen.

So läuft Tante M

Da Tante M auf Kassenpersonal verzichtet und gleichzeitig täglich, inklusive Sonntag, von 5 bis 23 Uhr geöffnet hat, sei dieses Konzept einfacher zu verwirklichen gewesen. Nun wird Tante M den Hofladen mit seinem Grundsortiment ergänzen, sodass der Sigmaringer Teilort ein neues Dorfzentrum bekommen wird.

Das bestehende Geschäft wird jetzt schon gut angenommen. Wie Ortsvorsteher Anton Fetscher sagt, sei Tante M zu einem Treffpunkt geworden, insbesondere sonntagmorgens. „Wenn ich einkaufen gehe, bin ich selten alleine, es ist immer jemand da“, fügt er an.

Auch für Radfahrer sei Tante M eine Anlaufstelle ‐ oder für Ortschaftsräte. „Nach der Sitzung treffen wir uns jetzt immer hier“, so Fetscher schmunzelnd. Nur Bier trinken geht dort nicht, denn das Geschäft verkauft aufgrund der fehlenden Alterskontrolle keinen Alkohol.

Sortiment wird ständig angepasst

Auch die Servicezeiten, in denen Personal für Fragen zur Verfügung steht, werde in Anspruch genommen, so Rita Zimmerer, die gemeinsam mit zwei anderen Mitarbeitern auf Minijobbasis für diesen Part angestellt ist. Fünf Ehrenamtliche helfen zusätzlich mit. Darüber hinaus unterstützten sich auch die Kunden gegenseitig.

Eingespieltes Team: Die beiden Servicekräfte Rita Zimmerer (rechts) und Yvonne Sammet. (Foto: Mareike Keiper )

Das Sortiment habe das Team inzwischen angepasst. „Die Nachfrage ist wetterabhängig“, so Zimmerer. Im Sommer liefen Grillsachen und Getränke besonders gut. Was nicht läuft, werde per Ausverkauf aus dem Sortiment genommen. „Wir hatten zum Beispiel acht Sorten Reis, das haben wir inzwischen reduziert“, sagt sie.

Nur ein größerer Vorfall

Die Sorgen rund um den Diebstahl haben sich nicht bewahrheitet. Einen Zwischenfall mit Anzeige habe es gegeben. „Durch die Kameras ist das aber leicht nachvollziehbar“, so Zimmerer. Größtenteils funktioniere das System aber.

Fetscher habe sogar beobachtet, wie Kinder, die zu wenig Geld dabei hatten, nach Hause gelaufen und die fehlenden 20 Cent nachgezahlt haben. Er hofft, dass die Nachfrage auch im Winter bleibt ‐ und sich eine ganz neue Dorfmitte mit Hofladen und Café etabliert.

Rund um den Tante M in Jungnau findet am Samstag, 14. Oktober, ab 9 Uhr ein Apfelfest statt. Dabei können Kleingärtner zwei Kisten Obst zum Saftpressen bringen. Außerdem gibt es Schau-Apfelpressen, Essen und Trinken sowie Attraktionen für Kinder.