Mit einer Sprühdose haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Protestplakat der Handwerkskammer in der Sigmaringer Straße in Jungnau besprüht und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet. Dabei handelt es sich laut der Polizei um die Produktionskosten des Plakats.

Auf diesem solidarisiert sich die Handwerkskammer mit den Protesten der Landwirten. Unbekannte haben dieses nun mit dem Aufspruch „AFD jetzt“ in brauner Farbe besprüht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise auf die unbekannten Sprüher unter Telefon 07571/1040 entgegen.