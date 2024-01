Sie ist „in die Jahre gekommen“: So beschreibt Jungnaus Ortsvorsteher Anton Fetscher die Schlossgartenhalle, die sich am nordöstlichsten Zipfel des Sigmaringer Ortsteil befindet.

Aus diesem Grund steckt die Stadt in diesem Jahr 660.000 Euro in eine Sanierung, die während des Sommers Auswirkungen auf den Hallenbetrieb haben wird - und das ist erst Teil eins der geplanten Arbeiten.

Das ist geplant

Angedacht sind mehrere Schritte, teilt Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch mit: Zum einen gilt es, die abgehängten Decken und die Verkleidung zu erneuern, da diese nicht mehr intakt ist, zum anderen bekommt die Halle einen neuen Prallschutz und neue LED-Beleuchtung. Da die Halle 1980 eröffnet worden ist, sei die Notwendigkeit dieser Arbeiten normal, so Ortsvorsteher Fetscher.

Wie er anfügt, sollen sie zwischen Mai und Oktober stattfinden. In dieser Zeit ist der Hallenbetrieb nicht möglich. Das heißt, die Sportangebote werden draußen stattfinden.

Aber auch darüber hinaus habe es Rücksprachen mit den Verantwortlichen gegeben, sagt Fetscher: „Die Veranstaltungen der Vereine und Organisationen in Jungnau koordinieren wir von der Ortschaftsverwaltung immer Anfang Januar mit den Vereinsvorsitzenden.“

Diese Veranstaltungen sind trotzdem möglich

In diesem Zuge sei auch das Baufenster abgestimmt worden, sodass „so wenige Veranstaltungen der Vereine wie möglich ausfallen müssen“, sagt er. Gerade Dorffest und Feuerwehrhock finden allerdings ohnehin im Freien statt, wobei die Küche und die Toiletten der Halle fürs Dorffest sogar genutzt werden könne, so Fetscher. Er sei deshalb in Kontakt mit dem Architekten.

Der zweite Bauabschnitt ist schließlich für 2027 vorgesehen. Dann sollen die Sanitäranlagen, also Toiletten und Duschen, sowie die Wasserleitungen für etwa 530.000 Euro saniert werden. Die Planungsrate ist bereits im Haushalt für das Jahr 2024 vorgesehen und umfasst 132.000 Euro.