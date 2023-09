Anwohner ärgern sich über Gräben als Dauerzustand

Im Sigmaringer Ortsteil Jungnau rumort es. Grund: Der Aufbau des Wärmenetzes, ohnehin als zeitaufwändiges Langzeitprojekt geplant, ist in den vergangenen Monaten erheblich ins Stocken geraten. Die Lauchertgasse ist bereits seit Juni aufgerissen ‐ doch die Tiefbauarbeiten der beauftragten Firma Jung aus der Nähe von Freiburg ruhten über weite Teile des Spätsommers.

Dieser Missstand ärgert Albert Gröner, der an der Lauchertgasse wohnt und sich an die „Schwäbische Zeitung“ wendet: „Die Anwohner sind stinksauer, können ihre Hausgrundstücke nicht mehr anfahren, müssen große Umwege in Kauf nehmen, um zu ihren irgendwo im Unterdorf abgestellten Autos zu gelangen“, berichtet er. Entsprechend müssten Anwohner, insbesondere ältere Bürger, etwa ihre Einkäufe mühsam über die Baustelle nach Hause schleppen.

Projekt bereits gescheitert?

Mit diesem Problem sah sich in den vergangenen Wochen auch Oliver Dreher, einer von zwei Geschäftsführern der „NRS Nahwärmegesellschaft Region Sigmaringen“ konfrontiert.

Die NRS hat den Ausbau und Betrieb von Wärmenetzen im Landkreis Sigmaringen zum Ziel, in Veringendorf und Storzingen sind solche Projekte bereits umgesetzt, andere sollen folgen, unter anderem auch jenes in Jungnau. Oder ist das Projekt bereits fürs Erste gescheitert?

Immerhin kursieren laut Albert Gröner bereits Gerüchte im Ort, die Firma Jung aus Freiburg könne die Arbeit nicht mehr aufnehmen.

Unerträgliche Situation

Dem tritt Oliver Dreher entgegen, der auf Nachfrage erklärt, die Firma Jung sei seit dieser Woche wieder auf der Jungnauer Baustelle zugange ‐ „auf unseren Druck hin“. Denn dass die dortige Situation mit den seit Monaten offenen Gräben für die Anwohner unerträglich sei, sei auch bei der NRS jedem klar.

Ich brauche Baggerfahrer, Poliere, Bauleiter und so weiter. Nichts davon habe ich bekommen, es herrschte absolutes Chaos. Bilgin Genc

Bei einem Besuch auf der Baustelle am Donnerstag zeigt sich tatsächlich das Bild, dass die Firma Jung die Arbeiten wieder aufgenommen hat. Deren Geschäftsführer Bilgin Genc ist sich der unschönen Situation für die Jungnauer Bevölkerung bewusst, und verweist auf gravierende Probleme, die seine Firma in den vergangenen Wochen und Monaten gehabt habe: „Ein Dilemma ist der Fachkräftemangel“, klagt er, denn: „Ich brauche Baggerfahrer, Poliere, Bauleiter und so weiter. Nichts davon habe ich bekommen, es herrschte absolutes Chaos“, sagt er.

Also habe er viele Aufgaben mit Subunternehmen aus Osteuropa auffangen wollen, was auch nicht funktioniert und eher noch zu weiterem Stress geführt habe.

Geschäftsführer hat die „Schnauze voll“

Doch diese Probleme wolle Genc jetzt hinter sich lassen: „Ich fahre hier jetzt selbst Bagger und stelle mich stundenlang in den Graben, bis alles läuft“, verspricht er ‐ fast schon kampfeslustig.

Die Lauchertgasse in Jungnau ist seit Monaten aufgerissen – sehr zum Verdruss der Anwohner. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. (Foto: Patrick Laabs )

Er habe jetzt „die Schnauze voll“ und werde Jungnau erst wieder verlassen, wenn die Lauchertgasse wieder befahrbar sei, sagt er. Mit fünf Mann war er am Donnerstag in Jungnau im Einsatz.

Krisengespräche laufen derzeit

Die Jungnauer werden es gerne hören ‐ aber auch ganz genau hinsehen. Ebenso wie die Stadtwerke Sigmaringen und das regionale Bürgerunternehmen solarcomplex aus Singen, die als gleichberechtigte Partner an der „NRS Nahwärmegesellschaft Region Sigmaringen“ beteiligt sind.

Auch die Breitbandversorgungsgesellschaft BLS sitzt im Jungnauer Boot und hat ein Interesse am zügigen Fortgang der Tiefbauarbeiten, da sie dort Glasfaserkabel verlegt. Nach SZ-Informationen fanden am Donnerstag gleich mehrere Krisengespräche aller beteiligten Akteure statt, mit dem Ziel, einen realistischen Bauzeitenplan bis zum nahenden Winter zu erstellen.